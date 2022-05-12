Евакуація із Сєвєродонецька призупинена через обстріли
Евакуацію цивільного населення із Сєвєродонецька призупинили через те, що обстріли російських окупантів не вщухають.
Джерело: очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Стрюка: "Евакуація призупинена, бо неможливо їхати дорогою, яку постійно обстрілюють. Як тільки ситуація стабілізується, евакуацію відновлять".
Деталі: За його словами, в місті залишається до 15 тисяч людей.
Стрюк припустив, що стабілізувати ситуацію на маршруті евакуації можуть впродовж одного-двох днів.
Через обстріли дороги військова адміністрація не може привезти гуманітарну допомогу до людей у мітсі. Наразі на адресу посадовців військово-цивільної адміністрації надійшло 20 заявок від людей у місті щодо організації евакуації.
Голова Сєвєродонецької ВЦА сказав, що через обстріли окупантів по газогону, в місті досі немає газопостачання, а також відсутня електрика. Через відсутність електрики водні мережі не можуть подати воду в домівки.
Він пояснив, що через обстріли росіян комунальники не можуть полагодити пошкоджену інфраструктуру.
Передісторія:
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що водопостачання й електрики немає на всій території області. Він додав, що відновлювати об’єкти критичної інфраструктури доведеться з нуля.
- Окупанти впродовж 11 травня здійснили 9 обстрілів Сєвєродонецька, пошкодивши щонайменше 7 будинків.
- За словами Стрюка, станом на 11 травня третина будинків у місті не придатні до проживання.
- Російські військові намагаються захопити контроль над автодорогою Бахмут-Лисичанськ, щоби "відрізати" підконтрольні ЗСУ території Луганщини від решти України.