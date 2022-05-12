Евакуація із Сєвєродонецька призупинена через обстріли

евакуація людей з луганщини у квітні. фото ілюстративне: getty images

Евакуацію цивільного населення із Сєвєродонецька призупинили через те, що обстріли російських окупантів не вщухають.

Джерело: очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Стрюка: "Евакуація призупинена, бо неможливо їхати дорогою, яку постійно обстрілюють. Як тільки ситуація стабілізується, евакуацію відновлять".

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Деталі: За його словами, в місті залишається до 15 тисяч людей.

Стрюк припустив, що стабілізувати ситуацію на маршруті евакуації можуть впродовж одного-двох днів.

Через обстріли дороги військова адміністрація не може привезти гуманітарну допомогу до людей у мітсі. Наразі на адресу посадовців військово-цивільної адміністрації надійшло 20 заявок від людей у місті щодо організації евакуації.

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Голова Сєвєродонецької ВЦА сказав, що через обстріли окупантів по газогону, в місті досі немає газопостачання, а також відсутня електрика. Через відсутність електрики водні мережі не можуть подати воду в домівки.

Він пояснив, що через обстріли росіян комунальники не можуть полагодити пошкоджену інфраструктуру.

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