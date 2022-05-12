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Эвакуация из Северодонецка приостановлена ​​из-за обстрелов

Денис КарловскийЧетверг, 12 мая 2022, 16:31
Эвакуация из Северодонецка приостановлена ​​из-за обстрелов
эвакуация людей с луганской области в апреле. фото иллюстративное: getty images

Эвакуацию гражданского населения из Северодонецка приостановили из-за того, что обстрелы российских оккупантов не утихают.

Источник: глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Стрюка: "Эвакуация приостановлена, потому что невозможно ехать по дороге, которую постоянно обстреливают. Как только ситуация стабилизируется, эвакуацию возобновят".

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Детали: По его словам, в городе остается до 15 тысяч человек.

Стрюк предположил, что стабилизировать ситуацию на маршруте эвакуации могут в течение одного-двух дней.

Из-за обстрелов дороги военная администрация не может привезти гуманитарную помощь людям в городе. На данный момент, должностным лицам военно-гражданской администрации поступило 20 заявок от людей в городе по организации эвакуации.

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Глава Северодонецкой ВГА сказал, что из-за обстрелов оккупантов по газопроводу, в городе до сих пор нет газоснабжения, а также отсутствует электричество. Из-за отсутствия электричества водные сети не могут подать воду в дома.

Он объяснил, что из-за обстрелов россиян коммунальщики не могут починить поврежденную инфраструктуру.

Предыстория:

  • Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что водоснабжения и электричества нет на всей территории области. Он добавил, что восстанавливать объекты критической инфраструктуры придется с нуля.
  • Оккупанты в течение 11 мая совершили 9 обстрелов Северодонецка, повредив не менее 7 домов.
  • По словам Стрюка, на 11 мая треть домов в городе не пригодны к проживанию.
  • Российские военные пытаются захватить контроль над автодорогой Бахмут-Лисичанск, чтобы отрезать подконтрольные ВСУ территории Луганщины от остальной Украины.

Темы: Луганская областьэвакуацияобстрелДонбасс
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