Эвакуация из Северодонецка приостановлена из-за обстрелов
Эвакуацию гражданского населения из Северодонецка приостановили из-за того, что обстрелы российских оккупантов не утихают.
Источник: глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Стрюка: "Эвакуация приостановлена, потому что невозможно ехать по дороге, которую постоянно обстреливают. Как только ситуация стабилизируется, эвакуацию возобновят".
Детали: По его словам, в городе остается до 15 тысяч человек.
Стрюк предположил, что стабилизировать ситуацию на маршруте эвакуации могут в течение одного-двух дней.
Из-за обстрелов дороги военная администрация не может привезти гуманитарную помощь людям в городе. На данный момент, должностным лицам военно-гражданской администрации поступило 20 заявок от людей в городе по организации эвакуации.
Глава Северодонецкой ВГА сказал, что из-за обстрелов оккупантов по газопроводу, в городе до сих пор нет газоснабжения, а также отсутствует электричество. Из-за отсутствия электричества водные сети не могут подать воду в дома.
Он объяснил, что из-за обстрелов россиян коммунальщики не могут починить поврежденную инфраструктуру.
Предыстория:
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что водоснабжения и электричества нет на всей территории области. Он добавил, что восстанавливать объекты критической инфраструктуры придется с нуля.
- Оккупанты в течение 11 мая совершили 9 обстрелов Северодонецка, повредив не менее 7 домов.
- По словам Стрюка, на 11 мая треть домов в городе не пригодны к проживанию.
- Российские военные пытаются захватить контроль над автодорогой Бахмут-Лисичанск, чтобы отрезать подконтрольные ВСУ территории Луганщины от остальной Украины.