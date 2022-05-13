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Усю ніч тривали обстріли "Азовсталі", окупанти штурмують будівлі заводу – Азов

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 11:30
Святослав Паламар, позивний "Калина" в бункерах азовсталі. фото: полк азов

Упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці.

Джерело: заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, позивний "Калина" у коментарі для УП

Пряма мова Калини: "Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. 

Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів".

Передісторія:

  • Зранку 13 травня Генштаб ЗСУ та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердили, що піхота росіян продовжують штурмувати завод "Азовсталь".
  • Уночі віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що наразі тривають переговори з окупантами щодо евакуації важкопоранених. Міжнародний комітет Червоного Хресту готовий провести евакуацію. 
  • Попри нищівні обстріли й блокування росіянами виходів із підземних бункерів "Азовсталі", українські захисники продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат в особовому складі й техніці.
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".

Теми: Азов Маріупольбойові діїДонбас
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