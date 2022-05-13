Всю ночь продолжались обстрелы "Азовстали", оккупанты штурмуют здания завода

В течение всей ночи 13 мая российские оккупанты обстреливали из артиллерии и авиации территорию "Азовстали", сейчас идет штурм меткомбината российской пехоты на бронетехнике

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, позывной "Калина" в комментарии для УП

Прямая речь Калины: "Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские.

Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов".

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