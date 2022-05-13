Всю ночь продолжались обстрелы "Азовстали", оккупанты штурмуют здания завода

В течение всей ночи 13 мая российские оккупанты обстреливали из артиллерии и авиации территорию "Азовстали", сейчас идет штурм меткомбината российской пехоты на бронетехнике

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, позывной "Калина" в комментарии для УП

Прямая речь Калины: "Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские.

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Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов".

Предыстория:

Утром 13 мая Генштаб ВСУ и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердили , что пехота россиян продолжают штурмовать завод "Азовсталь".

Ночью вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что сейчас продолжаются переговоры с оккупантами по эвакуации тяжелораненых. Международный комитет Красного Креста готов провести эвакуацию.

Несмотря на сокрушительные обстрелы и блокировку россиянами выходов из подземных бункеров "Азовстали", украинские защитники продолжают наносить врагу существенные потери в личном составе и технике.

Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров у них, мол, " развязаны руки ".