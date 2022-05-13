Росія вже випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет – голова ОВА
П'ятниця, 13 травня 2022, 18:25
Понад 140 ракет випустили російські окупанти по Дніпропетровській області за 79 днів війни.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: ""Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по наших мирних громадах… Забороненими касетними боєприпасами закидували наші міста та села".
Реклама:
Деталі: У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинули 17 людей та зазнали пошкоджень понад 300 будинків, складів, гаражів.
Передісторія:
- Останнім часом окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Найчастіше страждає Зеленодольська громада. Зокрема, сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.
- 12 травня росіяни накрили Зеленодольську громаду з "Ураганів", у результаті чого одна людина загинула та одна отримала поранення.
ВІДЕО ДНЯ