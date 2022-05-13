Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вже випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет – голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 18:25
ФОТО З TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Понад 140 ракет випустили російські окупанти по Дніпропетровській області за 79 днів війни.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: ""Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по наших мирних громадах… Забороненими касетними боєприпасами закидували наші міста та села". 

 
Фото з telegram валентина Резніченка 

Деталі: У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинули 17 людей та зазнали пошкоджень понад 300 будинків, складів, гаражів.

 
Фото з telegram валентина Резніченка 

Передісторія:

Теми: Дніпропетровська областьвійна
Головне сьогодні

Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський

"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Росіяни майже захопили Рубіжне, але в Білогорівці "Чорнобаївка відпочиває" – Гайдай 

Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов

Путін хоче переговори з Україною та Заходом – радник Ердогана

Усі новини...
Дніпропетровська область
Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий і поранені, зруйновано об’єкт енергетики
Росіяни накрили Зеленодольську громаду з "Ураганів": є загиблий
Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування
Останні новини
05:00
Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ
04:15
В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян
03:29
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
02:40
США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації
01:48
Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями
01:07
Зеленський дорікнув лідерам, які знаходять час на суперечки замість допомоги
00:37
У Сербії стверджують, що визнання Косово відкликали ще 4 країни
00:13
У Пентагоні назвали дату, до якої критично важливо ухвалити закон про нову допомогу Україні
23:59
Нацкомісія з цінних паперів зупинила ліцензію однієї з товарних бірж
23:57
Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський
Усі новини...