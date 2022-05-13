Росія вже випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет – голова ОВА

ФОТО З TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Понад 140 ракет випустили російські окупанти по Дніпропетровській області за 79 днів війни.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: ""Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по наших мирних громадах… Забороненими касетними боєприпасами закидували наші міста та села".

Фото з telegram валентина Резніченка

Деталі: У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинули 17 людей та зазнали пошкоджень понад 300 будинків, складів, гаражів.

Фото з telegram валентина Резніченка

Передісторія: