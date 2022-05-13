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Россия уже выпустила по Днепропетровской области более 140 ракет – глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 18:25
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Более 140 ракет выпустили российские оккупанты по Днепропетровской области за 79 дней войны.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: ""Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по нашим мирным общинам... Запрещенными кассетными боеприпасами забрасывали наши города и села".  

 
Фото из telegram валентина РезнИченко

Детали: В результате вражеских атак в Днепропетровской области погибли 17 человек и повреждены более 300 домов, складов, гаражей.

 
Фото из telegram валентина РезнИченко

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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