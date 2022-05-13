Россия уже выпустила по Днепропетровской области более 140 ракет – глава ОВА
Пятница, 13 мая 2022, 18:25
Более 140 ракет выпустили российские оккупанты по Днепропетровской области за 79 дней войны.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: ""Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по нашим мирным общинам... Запрещенными кассетными боеприпасами забрасывали наши города и села".
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Детали: В результате вражеских атак в Днепропетровской области погибли 17 человек и повреждены более 300 домов, складов, гаражей.
Предыстория:
- В последнее время оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Чаще всего страдает Зеленодольская община. В частности, сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.
- 12 мая россияне накрыли Зеленодольскую общину из "Ураганов", в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
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