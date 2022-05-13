Зеленський: до переговорів щодо "Азовсталі" задіяли всіх впливових посередників, яких могли

Президент Володимир Зеленський повідомив, що тривають важкі перемовини з окупантами щодо евакуації військових з "Азовсталі" до цих перемовин, за словами президента, залучили усіх, кого могли.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Не припиняємо намагання врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаціїної місії - вивезення важкопоранених, медиків, йдеться про велику кількість людей.

Вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками".

Деталі: Зеленський додав, що в Україні уже відкрили вже 37 іноземних представництв.

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