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Зеленський: до переговорів щодо "Азовсталі" задіяли всіх впливових посередників, яких могли

Мазуренко Альона П'ятниця, 13 травня 2022, 23:21
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що тривають важкі перемовини з окупантами щодо евакуації військових з "Азовсталі" до цих перемовин, за словами президента, залучили усіх, кого могли. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Не припиняємо намагання врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаціїної місії - вивезення важкопоранених, медиків, йдеться про велику кількість людей.

Вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками".

Деталі: Зеленський додав, що в Україні уже відкрили вже 37 іноземних представництв.   

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

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Передісторія: 

  • МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з тяжко поранених.
  • Україна бажає підписати документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі" і зараз триває підготовка до його підписання.
  • Українська сторона поки веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців, а якщо вдасться обміняти 38 важких, "будемо рухатись далі".
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
  • 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
  • Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

Теми: Азов ЗеленськийевакуаціяРосія
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