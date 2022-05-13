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Зеленский: к переговорам по "Азовстали" задействовали всех влиятельных посредников, которых могли

Мазуренко Алена Пятница, 13 мая 2022, 23:21
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются тяжелые переговоры с оккупантами относительно эвакуации военных из "Азовстали" к этим переговорам, по словам президента, привлекли всех, кого могли.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых, медиков, речь идет о большом количестве людей.

Уже задействовали для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником".

Детали: Зеленский добавил, что в Украине уже открыли 37 иностранных представительств.

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя

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Предыстория: 

  • 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали", на пленных военных РФ.
  • Она также заявила, что военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
  • Переговоры ведутся при посредничестве Турции, ООН и МККК  об эвакуации военных из "Азовстали" - начнут с тяжелораненых.
  • Украина желает, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали" и сейчас идет подготовка к его подписанию.
  • Украинская сторона, по словам Верещук, ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, а если удастся обменять 38 тяжелых, "будем двигаться дальше".
  • Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
  • Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
  • Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Темы: АзовЗеленскийэвакуацияРосcия
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