Зеленский: к переговорам по "Азовстали" задействовали всех влиятельных посредников, которых могли

Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются тяжелые переговоры с оккупантами относительно эвакуации военных из "Азовстали" к этим переговорам, по словам президента, привлекли всех, кого могли.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых, медиков, речь идет о большом количестве людей.

Уже задействовали для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником".

Детали: Зеленский добавил, что в Украине уже открыли 37 иностранных представительств.

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