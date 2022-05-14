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Заборона партії має призводити до позбавлення мандата – Корнієнко

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 12:06
Олександр Корнієнко. Скриншот з трансляції національного марафону

Україні потрібно внести зміни до законодавства, щоб заборона політичної партії за проросійську діяльність автоматично призводила до позбавлення повноважень народного депутата.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного марафону

Пряма мова Корнієнка: "Якщо ми кажемо, щоб колеги втратили мандат, то вихід є – треба зміни в Конституцію внести. У нас є 5 чи 7 підстав для втрати мандату і туди просто треба додати підставу "співпраця (з окупантами – ред.) або проросійська діяльність". Також є ще судові рішення.

Але фактично треба внести зміни про те, що якщо партія заборонена за проросійську діяльність, то відповідно депутати від неї мають автоматично втрачати мандати".

Деталі: Він нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти щодо того, що представники політичних сил проросійської спрямованості, проти яких введені санкції РНБО, не можуть обіймати виборні посади.

За словами першого віце-спікера, у цьому рішенні треба бути обережними, щоб така практика потім могла працювати. Він пояснив, що світова демократія говорить про те, що люди мають право обирати, кого завгодно, але водночас в Україні це питання є проблемою національної безпеки.

Корнієнко переконаний, що найправильнішим кроком було би внесення змін до Конституції України з цього питання, але під час воєнного стану це неможливо.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
  • 1 квітня парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України.
  • 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті.
  • 21 квітня народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу "ПЗЖМ"– "Платформа за життя та мир".  
  • 3 травня Верховна Рада остаточно заборонила діяльність проросійських партій в Україні.

Теми: Верховна РадаРосіязаконодавствопартії
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