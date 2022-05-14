Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Запрет партии должен приводить к лишению мандата – Корниенко

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 12:06
Александр Корниенко. Скриншот из трансляции национального марафона

Украине следует внести изменения в законодательство, чтобы запрет политической партии за пророссийскую деятельность автоматически приводил к лишению полномочий народного депутата.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального марафона

Прямая речь Корниенко: "Если мы говорим, чтобы коллеги потеряли мандат, то выход есть – нужно изменения в Конституцию внести. У нас есть 5 или 7 оснований для потери мандата и туда просто нужно добавить основание "сотрудничество (с оккупантами – ред.) или пророссийская деятельность. Также есть еще судебные решения.

Но фактически следует внести изменения о том, что если партия запрещена за пророссийскую деятельность, то соответственно депутаты от нее должны автоматически терять мандаты".

Детали: Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта о том, что представители политических сил пророссийской направленности, против которых введены санкции СНБО, не могут занимать выборные должности.

По словам первого вице-спикера, в этом решении нужно быть осторожными, чтобы такая практика потом могла работать. Он объяснил, что мировая демократия говорит о том, что люди имеют право выбирать, кого угодно, но в то же время в Украине этот вопрос является проблемой национальной безопасности.

Корниенко убежден, что правильным шагом было бы внесение изменений в Конституцию Украины по этому вопросу, но во время военного положения это невозможно.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Кремль без рук, или Как развалилась ОПЗЖ 

Предыстория: 

  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 1 апреля парламент принял в первом чтении законопроект о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 21 апреля народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановил СНБО, создали свою депутатскую группу "ПЗЖМ" – "Платформа за жизнь и мир". 
  • 3 мая Верховная Рада окончательно запретила деятельность пророссийских партий в Украине.

Темы: Верховная РадаРосcиязаконодательствопартии
Главное сегодня

видеоЕвровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя

Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу

Писатель Кинг: Путин думал, что Украина "болонка", а она – "росомаха"

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Оккупанты продолжают наступление на востоке, проводят штурмовые действия – Генштаб

фотоЭвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья: ждали пропуска 3 дня

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский ветировал закон о запрете символики России
Рада одобрила конфискацию имущества россиян и беларусов
ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать
Последние новости
00:01
ПВО "распаковала" третью сотню сбитых российских самолетов
23:45
Посол России заявил, что ее "капитуляции" в Украине никогда не будет
23:30
видеоЕвровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя
22:52
Помощь Украине может предотвратить глобальный голод – президент
22:41
Зеленский предлагает называть улицы именами тех, кто спасал евреев от нацистов
22:23
Зеленский: Оккупанты на 80-й день вторжения пытаются показать хоть какую-то победу
22:15
С территории России на Сумщину снова прилетели мины – глава ОВА
22:01
Россияне снова готовятся переправляться через Северский Донец – Гайдай
22:00
Россияне совершили более 300 преступлений против культурного наследия Украины
21:56
На востоке за день отбиты 12 атак, на 6 локациях идут бои
Все новости...