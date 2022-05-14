Запрет партии должен приводить к лишению мандата – Корниенко

Украине следует внести изменения в законодательство, чтобы запрет политической партии за пророссийскую деятельность автоматически приводил к лишению полномочий народного депутата.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального марафона

Прямая речь Корниенко: "Если мы говорим, чтобы коллеги потеряли мандат, то выход есть – нужно изменения в Конституцию внести. У нас есть 5 или 7 оснований для потери мандата и туда просто нужно добавить основание "сотрудничество (с оккупантами – ред.) или пророссийская деятельность. Также есть еще судебные решения.

Но фактически следует внести изменения о том, что если партия запрещена за пророссийскую деятельность, то соответственно депутаты от нее должны автоматически терять мандаты".

Детали: Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта о том, что представители политических сил пророссийской направленности, против которых введены санкции СНБО, не могут занимать выборные должности.

По словам первого вице-спикера, в этом решении нужно быть осторожными, чтобы такая практика потом могла работать. Он объяснил, что мировая демократия говорит о том, что люди имеют право выбирать, кого угодно, но в то же время в Украине этот вопрос является проблемой национальной безопасности.

Корниенко убежден, что правильным шагом было бы внесение изменений в Конституцию Украины по этому вопросу, но во время военного положения это невозможно.

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