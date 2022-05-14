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Запрет партии должен приводить к лишению мандата – Корниенко

Ирина БалачукСуббота, 14 мая 2022, 12:06
Запрет партии должен приводить к лишению мандата – Корниенко
Александр Корниенко. Скриншот из трансляции национального марафона

Украине следует внести изменения в законодательство, чтобы запрет политической партии за пророссийскую деятельность автоматически приводил к лишению полномочий народного депутата.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального марафона

Прямая речь Корниенко: "Если мы говорим, чтобы коллеги потеряли мандат, то выход есть – нужно изменения в Конституцию внести. У нас есть 5 или 7 оснований для потери мандата и туда просто нужно добавить основание "сотрудничество (с оккупантами – ред.) или пророссийская деятельность. Также есть еще судебные решения.

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Но фактически следует внести изменения о том, что если партия запрещена за пророссийскую деятельность, то соответственно депутаты от нее должны автоматически терять мандаты".

Детали: Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта о том, что представители политических сил пророссийской направленности, против которых введены санкции СНБО, не могут занимать выборные должности.

По словам первого вице-спикера, в этом решении нужно быть осторожными, чтобы такая практика потом могла работать. Он объяснил, что мировая демократия говорит о том, что люди имеют право выбирать, кого угодно, но в то же время в Украине этот вопрос является проблемой национальной безопасности.

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Корниенко убежден, что правильным шагом было бы внесение изменений в Конституцию Украины по этому вопросу, но во время военного положения это невозможно.

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Предыстория: 

  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 1 апреля парламент принял в первом чтении законопроект о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 21 апреля народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановил СНБО, создали свою депутатскую группу "ПЗЖМ" – "Платформа за жизнь и мир". 
  • 3 мая Верховная Рада окончательно запретила деятельность пророссийских партий в Украине.

Темы: Верховная РадаРосcиязаконодательствопартии
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