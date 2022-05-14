Найкращий мер України-2008, соратник Царьова – "керівники" окупованих міст від Росії

Журналісти проаналізували, кого Росія ставить "управлінцями" окупованих Запорізькою та Херсонською областями – серед них депутат міськради від "Опоблоку", соратник одіозного Олега Царьова та найкращий мер України 2008 року.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Журналісти повідомляють, що РФ при призначенні "мерів" в окупованих містах спирається на людей, не відомих навіть місцевим жителям.

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У Мелітополі самопризначеним мером став Володимир Рогов, у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР".

У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Новим "народним мером" Мелітополя стала Галина Данильченко, депутат міськради від партії "Опозиційний блок". Це ще один уламок проросійської Партії регіонів, яким керує Євген Мураєв.

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Повідомляється, що самопризначені мери з'явилися також у Бердянську представник карликової партії "Союз лівих сил" Олександр Сауленко, в Енергодарі - інженер Запорізької АЕС Андрій Шевчик.

За підрахунками "Медузи", під контролем Росії наразі близько двох третин Запорізької області.

Проте місцевий проросійський актив поводиться обережно, ймовірно побоюючись невизначеності та можливої ​​помсти з боку українського підпілля.

Журналісти також нагадали, що головою окупаційної адміністрації у Херсонській області став Володимир Сальдо. Протягом 10 років, з 2002-го по 2012-й, він був мером Херсона (2008-го визнавався найкращим мером України), потім народним депутатом від Партії Регіонів.

Як народний депутат у січні 2014 року він голосував за "диктаторські закони" Януковича, спрямовані проти Майдану.

Його заступник Кирило Стремоусов під час пандемії коронавірусу Стремоусов був організатором протестів проти карантинних обмежень. У 2020 році він також балотувався у мери Херсона та отримав 1,3% голосів.

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