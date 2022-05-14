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Найкращий мер України-2008, соратник Царьова – "керівники" окупованих міст від Росії

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 14:03
колаборант та багаторічний мер Херсона Володимир Сальдо, фото з соцмереж

Журналісти проаналізували, кого Росія ставить "управлінцями" окупованих Запорізькою та Херсонською областями – серед них депутат міськради від "Опоблоку", соратник одіозного Олега Царьова та найкращий мер України 2008 року.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Журналісти повідомляють, що РФ при призначенні "мерів" в окупованих містах спирається на людей, не відомих навіть місцевим жителям.

У Мелітополі самопризначеним мером став Володимир Рогов, у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР".

У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Новим "народним мером" Мелітополя стала Галина Данильченко, депутат міськради від партії "Опозиційний блок". Це ще один уламок проросійської Партії регіонів, яким керує Євген Мураєв.

Повідомляється, що самопризначені мери з'явилися також у Бердянську представник карликової партії "Союз лівих сил" Олександр Сауленко, в Енергодарі - інженер Запорізької АЕС Андрій Шевчик.

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За підрахунками "Медузи", під контролем Росії наразі близько двох третин Запорізької області.

Проте місцевий проросійський актив поводиться обережно, ймовірно побоюючись невизначеності та можливої ​​помсти з боку українського підпілля.

Журналісти також нагадали, що головою окупаційної адміністрації у Херсонській області став Володимир Сальдо. Протягом 10 років, з 2002-го по 2012-й, він був мером Херсона (2008-го визнавався найкращим мером України), потім народним депутатом від Партії Регіонів.

Як народний депутат у січні 2014 року він голосував за "диктаторські закони" Януковича, спрямовані проти Майдану.

Його заступник Кирило Стремоусов під час пандемії коронавірусу Стремоусов був організатором протестів проти карантинних обмежень. У 2020 році він також балотувався у мери Херсона та отримав 1,3% голосів.

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Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупаціяРосія
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