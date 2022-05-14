Лучший мэр Украины-2008, соратник Царева – "руководители" оккупированных городов от России

Журналисты проанализировали, кого Россия ставит "управленцами" оккупированных Запорожской и Херсонской областях – среди них депутат горсовета от "Опоблока", соратник одиозного Олега Царева и лучший мэр Украины 2008 года.

Источник: "Медуза"

Детали: Журналисты сообщают, что РФ при назначении "мэров" в оккупированных городах опирается на людей, не самых известных даже местным жителям.

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В Мелитополе самоназначенным мэром стал Владимир Рогов, в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР".

В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".

Новым "народным мэром" Мелитополя стала Галина Данильченко, депутат горсовета от партии "Оппозиционный блок". Это еще один осколок пророссийской Партии регионов, которым руководит Евгений Мураев.

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Сообщается, что самоназначенные мэры появились также в Бердянске представитель карликовой партии "Союз левых сил" Александр Сауленко, в Энергодаре — инженер Запорожской АЭС Андрей Шевчик.

По подсчетам "Медузы", под контролем России сейчас около двух третей Запорожской области.

Тем не менее местный пророссийский актив ведет себя осторожно, вероятно опасаясь неопределенности и возможной мести со стороны украинского подполья.

Журналисты также напомнили, что главой оккупационной администрации в Херсонской области стал Владимир Сальдо. В течение 10 лет, с 2002-го по 2012-й, он был мэром Херсона (в 2008-м признавался лучшим градоначальником Украины), затем народным депутатом от той же Партии Регионов.

В качестве народного депутата в январе 2014 года он голосовал за "диктаторские законы" Януковича, направленные против Майдана.

Его заместитель, Кирилл Стремоусов, во время пандемии коронавируса Стремоусов был организатором протестов против карантинных ограничений. В 2020 года он также баллотировался в мэры Херсона и получил 1,3% голосов.

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