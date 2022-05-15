Віце-прем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що заявку України про приєднання до НАТО слід розглядати так само швидко, як нинішні заявки Швеції й Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: CNN з коментарем Стефанішиної

Пряма мова Стефанішиної: "Ми подивимося, що далі буде відбуватися, коли є позиція Швеції й Фінляндії про їхній намір приєднатися до Альянсу, і наскільки швидко Альянс буде розглядати й ухвалювати рішення.

Це свідчить на користь доволі простого аргументу, що НАТО зробило висновки зі своїх політичних помилок, які були зроблені 2008 року, коли були обіцянки членства і подальшої співпраці, але без жодних практичних рішень у цьому напрямку. Зрештою, це призвело до трьох війн, дві з яких зараз тривають на території України.

Ми сподіваємося, що коли справа дійде до розгляду української заявки, що рішення будуть ухвалюти ще швидше".

Передісторія:

Президент Фінляндії Саулі Нійністе офіційно оголосив, що 17 травня уряд Фінляндії надішле заявку про входження країни в НАТО.

Правляча партія Швеції підтримала рішення про формування заявки Швеції до приєднання до НАТО.

Туреччина як країна-член НАТО з 1952 року висловила певні застереження щодо безперешкодного, швидкого розгляду заявок обох скандинавських країн на входження до Альянсу.

Видання Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що в червні НАТО ухвалить нову воєнну доктрину, в якій змінить статус Росії із "стратегічного партнера" в "безпосередню загрозу".