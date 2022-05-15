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Віцепрем'єрка сподівається, що заявка на вступ до ЄС буде розглянута швидко

Денис Карловський, Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 20:18
Віцепрем'єрка сподівається, що заявка на вступ до ЄС буде розглянута швидко
ольга стефанішина. фото: пресслужба офісу віце-прем'єр-міністерки

Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина висловила сподівання, що заявка України на вступ до ЄС буде розглянута швидко після того, як Фінляндія та Швеція розглянули питання щодо вступу до НАТО.

Джерело: CNN з коментарем Стефанішиної

Пряма мова Стефанішиної: "Ми подивимося, що далі буде відбуватися, коли є позиція Швеції й Фінляндії про їхній намір приєднатися до Альянсу, і наскільки швидко Альянс буде розглядати й ухвалювати рішення.

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Це свідчить на користь доволі простого аргументу, що НАТО зробило висновки зі своїх політичних помилок, які були зроблені 2008 року, коли були обіцянки членства і подальшої співпраці, але без жодних практичних рішень у цьому напрямку. Зрештою, це призвело до трьох війн, дві з яких зараз тривають на території України.

Ми сподіваємося, що коли справа дійде до розгляду української заявки, що рішення будуть ухвалювати ще швидше".

Виправлено: У попередній версії новини на CNN був неправильно розшифрований коментар Стефанишиної.

ВІДЕО ДНЯ

Спочатку йшлося, що "Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина заявила, що заявку України про приєднання до НАТО слід розглядати так само швидко, як нинішні заявки Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу".

Вона мала на увазі ЄС, коли сказала, що сподівається, що заявку України на вступ до цього органу буде розглянуто швидко.

Передісторія:

  • Президент  Фінляндії Саулі Нійністе офіційно оголосив, що 17 травня уряд Фінляндії надішле заявку про входження країни в НАТО.
  • Правляча партія Швеції підтримала рішення про формування заявки Швеції до приєднання до НАТО.
  • Туреччина як країна-член НАТО з 1952 року висловила певні застереження щодо безперешкодного, швидкого розгляду заявок обох скандинавських країн на входження до Альянсу.
  • Видання Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що в червні НАТО ухвалить нову воєнну доктрину, в якій змінить статус Росії із "стратегічного партнера" в "безпосередню загрозу".

Теми: ЄСвійнаРосія
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