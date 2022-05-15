Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина выразила надежду на то, что заявка Украины на вступление в ЕС будет рассмотрена быстро после того, как Финляндия и Швеция рассмотрели вопрос о вступлении в НАТО.

Источник: CNN с комментарием Стефанишиной

Прямая речь Стефанишиной: "Мы посмотрим, что дальше будет происходить, когда есть позиция Швеции и Финляндии об их намерении присоединиться к Альянсу, и насколько быстро Альянс будет рассматривать и принимать решения.

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Это свидетельствует в пользу достаточно простого аргумента, что НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году, когда были обещания членства и дальнейшего сотрудничества, но без практических решений в этом направлении. В конце концов это привело к трем войнам, две из которых сейчас продолжаются на территории Украины.

Мы надеемся, что когда дело дойдет до рассмотрения украинской заявки (о вступлении в ЕС - ред.), что решения будут приниматься еще быстрее".

Исправлено: в предыдущей версии новости на CNN были искажены комментарии вице-премьера Стефанишиной.

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Изначально сообщалось, что "Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что заявку Украины о присоединении к НАТО следует рассматривать так же быстро, как нынешние заявки Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс".

Она имела в виду ЕС, когда сказала, что надеется, что заявка Украины на вступление в этот орган будет рассмотрена быстро.

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