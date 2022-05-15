Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что заявку Украины о присоединении к НАТО следует рассматривать так же быстро, как нынешние заявки Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Источник: CNN с комментарием Стефанишиной

Прямая речь Стефанишиной: "Мы посмотрим, что дальше будет происходить, когда есть позиция Швеции и Финляндии об их намерении присоединиться к Альянсу, и насколько быстро Альянс будет рассматривать и принимать решения.

Это свидетельствует в пользу достаточно простого аргумента, что НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году, когда были обещания членства и дальнейшего сотрудничества, но без практических решений в этом направлении. В конце концов это привело к трем войнам, две из которых сейчас продолжаются на территории Украины.

Мы надеемся, что когда дело дойдет до рассмотрения украинской заявки, что решения будут приниматься еще быстрее".

Предыстория:

Президент Финляндии Саули Ниинистё официально объявил, что 17 мая правительство Финляндии направит заявку о вхождении страны в НАТО.

Правящая партия Швеции поддержала решение о формировании заявки Швеции относительно присоединения к НАТО.

Турция как страна-член НАТО с 1952 года выразила определенные оговорки относительно беспрепятственного, быстрого рассмотрения заявок обеих скандинавских стран на вхождение в Альянс.

Издание Bloomberg из своих источников узнало, что в июне НАТО примет новую военную доктрину, в которой изменит статус России из стратегического партнера в непосредственную угрозу.