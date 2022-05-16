У центрі Маріуполя знайшли ще одне масове поховання

Супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя – у самому місті неподалік Центрального кладовища.

Джерело: "Схеми" (Радіо Свобода), які проаналізували супутникові знімки компанії Maxar

Деталі: 14 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь", де може бути розташована так звана "братська могила".

За допомогою супутникових знімків Maxar, наданих компанією "ТВІС", журналісти "Схем" знайшли це місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

З’явилося масове поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопано.

10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала точне місце його поховання. Аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що мова йде саме про історичне кладовище "Некрополь" у центрі Маріуполя.

Це підтверджують самі кадри з відео, зазначає Радіо Свобода. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, високу трубу, що належить до будівлі у провулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

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З іншого боку видно будівлі підприємства ПрАТ "Електропобутприлад" та недобудовану 24-поверхівку житлового комплексу "Піонер".

Масове поховання у центральному районі Маріуполя стало вже четвертим, яке підтвердила місцева влада.

Навколо міста вже відомо про щонайменше три таких місця: біля селища міського типу Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища міського типу Старий Крим.

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