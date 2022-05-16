Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Маріуполя знайшли ще одне масове поховання

Понеділок, 16 травня 2022, 20:25
У центрі Маріуполя знайшли ще одне масове поховання

Супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя – у самому місті неподалік Центрального кладовища.

Джерело: "Схеми" (Радіо Свобода), які проаналізували супутникові знімки компанії Maxar

Деталі: 14 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь", де може бути розташована так звана "братська могила".

Реклама:

За допомогою супутникових знімків Maxar, наданих компанією "ТВІС", журналісти "Схем" знайшли це місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

З’явилося масове поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопано.

 
 

10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала точне місце його поховання. Аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що мова йде саме про історичне кладовище "Некрополь" у центрі Маріуполя.

ВІДЕО ДНЯ

Це підтверджують самі кадри з відео, зазначає Радіо Свобода. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, високу трубу, що належить до будівлі у провулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

 

З іншого боку видно будівлі підприємства ПрАТ "Електропобутприлад" та недобудовану 24-поверхівку житлового комплексу "Піонер".

 

Масове поховання у центральному районі Маріуполя стало вже четвертим, яке підтвердила місцева влада.

 

Навколо міста вже відомо про щонайменше три таких місця: біля селища міського типу Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища міського типу Старий Крим.

Передісторія:

  • Супутники Maxar Technologies зафіксували появу траншей завдовжки 300 метрів наприкінці березня на полі поблизу Мангуша, куди окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців.
  • У Маріупольській міськраді вирахували, що в такі траншеї можуть бути поховані до 9 тисяч людей.
  • Подібну братську могилу з супутників зафіксували у селищі Виноградне неподалік від Маріуполя.
  • Наприкінці квітня супутники виявили появу масового поховання на цвинтарі Старого Крима в північно-західному передмісті Маріуполя.
  • Супутники зафіксували збільшення в розмірах місць масових поховань в селах довкола Маріуполя.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: