У центрі Маріуполя знайшли ще одне масове поховання

Супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя – у самому місті неподалік Центрального кладовища.

Джерело: "Схеми" (Радіо Свобода), які проаналізували супутникові знімки компанії Maxar

Деталі: 14 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь", де може бути розташована так звана "братська могила".

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За допомогою супутникових знімків Maxar, наданих компанією "ТВІС", журналісти "Схем" знайшли це місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

З’явилося масове поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопано.

10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала точне місце його поховання. Аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що мова йде саме про історичне кладовище "Некрополь" у центрі Маріуполя.

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Це підтверджують самі кадри з відео, зазначає Радіо Свобода. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, високу трубу, що належить до будівлі у провулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

З іншого боку видно будівлі підприємства ПрАТ "Електропобутприлад" та недобудовану 24-поверхівку житлового комплексу "Піонер".

Масове поховання у центральному районі Маріуполя стало вже четвертим, яке підтвердила місцева влада.

Навколо міста вже відомо про щонайменше три таких місця: біля селища міського типу Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища міського типу Старий Крим.

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