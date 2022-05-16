Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Мариуполя нашли еще одно массовое захоронение

Понедельник, 16 мая 2022, 20:25

Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя – в самом городе недалеко от Центрального кладбища.

Источник: "Схемы" (Радио Свобода), проанализировавшие спутниковые снимки компании Maxar

Детали: 14 мая советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь", где может находиться так называемая "братская могила".

С помощью спутниковых снимков Maxar, предоставленных компанией "ТВИС", журналисты "Схем" нашли это место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

Появились массовые захоронения в начале марта. На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, закопаны.

 
 

10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева выкладывала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев, однако не указала точное место захоронения. Анализируя видео, "Схемы" смогли подтвердить, что речь идет именно об историческом кладбище "Некрополь" в центре Мариуполя.

Это подтверждают сами кадры из видео, отмечает Радио Свобода. На них с одной стороны виден купол собора святого Николая, высокая труба, принадлежащая зданию в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.

ВИДЕО ДНЯ
 

С другой стороны видны здания предприятия ЧАО "Электробытприбор" и недостроенная 24-этажка жилого комплекса "Пионер".

 

Массовое захоронение в центральном районе Мариуполя стало уже четвертым, подтвержденным местными властями.

 

Вокруг города уже известно о трех таких местах: возле поселка городского типа Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и на кладбище поселка городского типа Старый Крым.

Предыстория:

  • Спутники Maxar Technologies зафиксировали появление траншей длиной 300 метров в конце марта на поле близ Мангуша, куда оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев.
  • В Мариупольском горсовете высчитали, что в таких траншеях могут быть похоронены до 9 тысяч человек.
  • Подобную братскую могилу со спутников зафиксировали в поселке Виноградное неподалеку от Мариуполя.
  • В конце апреля спутники обнаружили появление массового захоронения на кладбище Старого Крыма в северо-западном пригороде Мариуполя.
  • Спутники зафиксировали увеличение длины мест массовых захоронений в селах вокруг Мариуполя.

Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
Последние новости
07:25
Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна
07:04
Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка
06:52
Под Макаровым в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение
06:32
Из-за зверств россиян в Украине Сенат США готовит новый закон о военных преступлениях – СМИ
05:43
США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире
05:08
Япония подписала кредитное соглашение с Украиной на $100 млн
04:38
Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США
03:48
Боррель: ЕС поможет Украине экспортировать заблокированное россиянами зерно
02:51
Возле Чернобыевки уничтожен вражеский состав горюче-смазочных материалов - ОК "Юг"
02:10
ЕС утвердил €500 миллионов новой помощи Украине
Все новости...