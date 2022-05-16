Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центре Мариуполя нашли еще одно массовое захоронение

Понедельник, 16 мая 2022, 20:25
В центре Мариуполя нашли еще одно массовое захоронение

Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя – в самом городе недалеко от Центрального кладбища.

Источник: "Схемы" (Радио Свобода), проанализировавшие спутниковые снимки компании Maxar

Детали: 14 мая советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь", где может находиться так называемая "братская могила".

Реклама:

С помощью спутниковых снимков Maxar, предоставленных компанией "ТВИС", журналисты "Схем" нашли это место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

Появились массовые захоронения в начале марта. На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, закопаны.

 
 

10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева выкладывала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев, однако не указала точное место захоронения. Анализируя видео, "Схемы" смогли подтвердить, что речь идет именно об историческом кладбище "Некрополь" в центре Мариуполя.

ВИДЕО ДНЯ

Это подтверждают сами кадры из видео, отмечает Радио Свобода. На них с одной стороны виден купол собора святого Николая, высокая труба, принадлежащая зданию в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.

 

С другой стороны видны здания предприятия ЧАО "Электробытприбор" и недостроенная 24-этажка жилого комплекса "Пионер".

 

Массовое захоронение в центральном районе Мариуполя стало уже четвертым, подтвержденным местными властями.

 

Вокруг города уже известно о трех таких местах: возле поселка городского типа Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и на кладбище поселка городского типа Старый Крым.

Предыстория:

  • Спутники Maxar Technologies зафиксировали появление траншей длиной 300 метров в конце марта на поле близ Мангуша, куда оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев.
  • В Мариупольском горсовете высчитали, что в таких траншеях могут быть похоронены до 9 тысяч человек.
  • Подобную братскую могилу со спутников зафиксировали в поселке Виноградное неподалеку от Мариуполя.
  • В конце апреля спутники обнаружили появление массового захоронения на кладбище Старого Крыма в северо-западном пригороде Мариуполя.
  • Спутники зафиксировали увеличение длины мест массовых захоронений в селах вокруг Мариуполя.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: