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Мер Енергодару закликав владу врятувати його заступника, якого росіяни тримають у полоні 2 місяці

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 17:06
Мер Енергодару закликав владу врятувати його заступника, якого росіяни тримають у полоні 2 місяці
іван самойдюк, якого викрали окупанти в березні. фото: дмитро орлов

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов звернувся до українського військово-політичного керівництва врятувати його першого заступника Івана Самойдюка, якого тримають у полоні російські окупанти вже 2 місяці.

Джерело: telegram-канал Орлова

Пряма мова Орлова: "Вже 60 днів ні у мене, ні у сім’ї Івана Гнатовича немає жодного з ним зв’язку. 

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Людина, яка у важкий час самовіддано виконувала свої обов’язки, зараз сидить десь у підвалах і його життя залежить від примхи людей зі зброєю.

Майже кожен тиждень проходять обміни полоненими, але раз за разом ми бачимо, що Іван Самойдюк так і залишається в неволі. 

Дуже хочеться вірити, що з ним буде все гаразд.

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Прошу всі державні служби, які займаються питанням обміну полоненими, докласти можливих і неможливих зусиль для найскорішого його  звільнення!".

Деталі: Орлов пояснив, що в Самойдюка є проблеми зі здоров’ям через поважний вік, а тому його треба звільнити з полону якомога швидше.

Передісторія:

  • 20 березня місцева влада Енергодара повідомила про викрадення росіянами Самойдюка.
  • Посадовці міськради Енергодара наприкінці квітня виїхали в Запоріжжя, аби уникнути полону.
  • У березні більша частина депутатів міськради склали мандати, аби їх не використали окупанти для ухвалення неправомірних рішень проти суверенітету й територіальної цілісності України.

Теми: ЕнергодарполоненіЗапорізька областьокупація
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