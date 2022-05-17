Мэр Энергодара призвал власть спасти его заместителя, которого россияне держат в плену 2 месяца
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обратился к украинскому военно-политическому руководству спасти его первого заместителя Ивана Самойдюка, которого держат в плену российские оккупанты уже 2 месяца.
Источник: telegram-канал Орлова
Прямая речь Орлова: "Уже 60 дней ни у меня, ни в семье Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним.
Человек, который в тяжелое время самоотверженно выполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием.
Почти каждую неделю проходят обмены пленными, но то и дело мы видим, что Иван Самойдюк так и остается в неволе.
Очень хочется верить, что с ним будет все хорошо.
Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить все возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!"
Детали: Орлов объяснил, что у Самойдюка есть проблемы со здоровьем из-за возраста, а потому его нужно освободить из плена как можно скорее.
Предыстория:
- 20 марта местные власти Энергодара сообщили о похищении россиянами Самойдюка.
- Чиновники горсовета Энергодара в конце апреля выехали в Запорожье, чтобы избежать плена.
- В марте большинство депутатов горсовета сложили мандаты, чтобы их не могли использовать российские захватчики для принятия неправомерных решений против суверенитета и территориальной целостности Украины.