Мэр Энергодара призвал власть спасти его заместителя, которого россияне держат в плену 2 месяца

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обратился к украинскому военно-политическому руководству спасти его первого заместителя Ивана Самойдюка, которого держат в плену российские оккупанты уже 2 месяца.

Источник: telegram-канал Орлова

Прямая речь Орлова: "Уже 60 дней ни у меня, ни в семье Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним.

Человек, который в тяжелое время самоотверженно выполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием.

Почти каждую неделю проходят обмены пленными, но то и дело мы видим, что Иван Самойдюк так и остается в неволе.

Очень хочется верить, что с ним будет все хорошо.

Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить все возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!"

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Детали: Орлов объяснил, что у Самойдюка есть проблемы со здоровьем из-за возраста, а потому его нужно освободить из плена как можно скорее.

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