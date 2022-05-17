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Мэр Энергодара призвал власть спасти его заместителя, которого россияне держат в плену 2 месяца

Денис КарловскийВторник, 17 мая 2022, 17:06
Мэр Энергодара призвал власть спасти его заместителя, которого россияне держат в плену 2 месяца
иван самойдюк, похищенный оккупантами в марте. фото: Дмитрий Орлов

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обратился к украинскому военно-политическому руководству спасти его первого заместителя Ивана Самойдюка, которого держат в плену российские оккупанты уже 2 месяца.

Источник: telegram-канал Орлова

Прямая речь Орлова: "Уже 60 дней ни у меня, ни в семье Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним.

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Человек, который в тяжелое время самоотверженно выполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием.

Почти каждую неделю проходят обмены пленными, но то и дело мы видим, что Иван Самойдюк так и остается в неволе.

Очень хочется верить, что с ним будет все хорошо.

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Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить все возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!"

Детали: Орлов объяснил, что у Самойдюка есть проблемы со здоровьем из-за возраста, а потому его нужно освободить из плена как можно скорее.

Предыстория:

  • 20 марта местные власти Энергодара сообщили о похищении россиянами Самойдюка.
  • Чиновники горсовета Энергодара в конце апреля выехали в Запорожье, чтобы избежать плена.
  • В марте большинство депутатов горсовета сложили мандаты, чтобы их не могли использовать российские захватчики для принятия неправомерных решений против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Темы: ЭнергодарпленныеЗапорожская областьоккупация
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