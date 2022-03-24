Більша частина депутатів міськради Енергодара склали мандати

Більша частина депутатів Енергодарської міської ради склали повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку російських окупантів задля створення так званих "народних республік".

Джерело: telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова

Пряма мова Орлова: "Це непросте, але виважене рішення депутати різних фракцій пояснюють неможливістю сумлінно та ефективно, в рамках діючого законодавства України, виконувати свої обов’язки. Саме в такі умови вони поставлені зараз, через місяць від початку війни.

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Для недопущення використання їх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних "народних республік" на території м. Енергодар під керуванням країни-агресора, а саме така тенденція з боку окупантів прослідковується в місті в останні дні, кожним особисто було прийнято таке рішення".

Деталі: Орлов додав, що рішення про складання повноважень ухвалили депутати від фракцій "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Нова політика", а також частина депутатів фракції"Опозиційна платформа – За життя", діяльність котрої призупинили за рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Однак, мер не згадав про депутатів від фракції "Слуга народу", хоча, відповідно до сайту міськради, принаймні 5 депутатів представляють цю партію в міськради.

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Він запевнив, що депутати продовжать займатися допомогою містянам та громадською роботою в тимчасового захопленому Енергодарі.

Також Орлов сказав, що фінансування захищених статей бюджету міста, як-то зарплати для працівників комунальних підприємств, продовжиться відповідно до умови роботи Держказначейства.

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