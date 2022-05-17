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Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 23:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ракетні обстріли Росією українських територій є спробою компенсації за серію провалів на сході та півдні.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівської, авіаудари в Луганській області, специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України.

Усе це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це свого роду спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні нашої країни.

Вони не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати. І тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності, але також безрезультатно".

Деталі: За словами Зеленського, ці ракетні удари Росії, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють.

"Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніші", - зазначив він.

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Що передувало: У Яворівському районі Львівської області у ніч на 17 травня ворог обстрілював військовий об’єкт, уламки ракети завдали шкоди залізничній інфраструктурі.

На світанку російські війська вдарили ракетами по місту Охтирка у Сумській області, щонайменше п'ятьох людей поранено.

Також вранці 17 травня по селищу Десна у Чернігівській області було завдано ракетного удару, внаслідок якого є загиблі та поранені. 

Росія також продовжує обстріли та збройні провокації на кордоні: 17 травня прикордонники зафіксували 7 випадків застосування зброї окупантом на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, та у 2 випадках на Чернігівщині.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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