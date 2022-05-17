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Зеленский: Ракетные обстрелы – попытка РФ компенсировать провалы на востоке и юге

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 23:54
Зеленский: Ракетные обстрелы – попытка РФ компенсировать провалы на востоке и юге
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ракетные обстрелы Россией украинских территорий – попытка компенсации за серию провалов на востоке и юге.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "83-й день нашей обороны начался с довольно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской области, Сумской, Черниговской, авиаудары в Луганской области, специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины.

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Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своего рода попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны.

Они не могут продемонстрировать успех общевоенными действиями на тех направлениях, где пытаются наступать. И потому пытаются показать успех за счет своих ракет и другой активности, но тоже безрезультатно".

Детали: По словам Зеленского, эти ракетные удары России, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют.

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"Тем более что наша противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся все крепче", - отметил он.

Что предшествовало: В Яворивском районе Львовской области в ночь на 17 мая враг обстреливал военный объект, обломки ракеты нанесли ущерб железнодорожной инфраструктуре.

На рассвете российские войска ударили ракетами по городу Ахтырка в Сумской области, по меньшей мере пять человек были ранены.

Также утром 17 мая по поселку Десна в Черниговской области был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие и раненые.

Россия также продолжает обстрелы и вооруженные провокации на границе: 17 мая пограничники зафиксировали 7 случаев применения оружия оккупантом на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и в 2 случаях на Черниговщине.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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