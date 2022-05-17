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Захисників з "Азовсталі" вивезли в окуповану Оленівку в ОРДО – Reuters

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 22:01
Захисників з Азовсталі вивезли в окуповану Оленівку в ОРДО – Reuters
Українські захисники в автобусах під контролем росіян 17 травня в Оленівці. фото: alexander ermochenko/reuters

Міжнародні кореспонденти Reuters твердять, що понад 250 українських захисників вивезли в колонію в Оленівці, під окупацією російських бойовиків формування так званої "ДНР".

Джерело: Reuters

Деталі: Російський конвой супроводжував 7 автобусів з українськими військовослужбовцями. Їх привезли на територію колишньої колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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Росіяни кажуть, що принаймні 256 українських військових здалися в полон, включно з 51 пораненим. Українська влада повідомляла про 264 військових,із них 53 поранених.

Наразі невідомо, що чекає на українських військових, оскільки росіяни говорили про підготовку допитів бійців полку "Азова". Також невідомо, чи лишилися в підземеллях меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі ще українські військові.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 травня сказала, що українське військово-політичне керівництво не називатиме точну кількість захисників Маріуполя, допоки всі вони не опиняться в безпеці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Кореспонденти міжнародної новинної агенції Reuters повідомили, що з території "Азовсталі" в складі російського конвою бронетехніки виїхало 7 автобусів із українськими військовими.
  • Засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що він телефонував українським захисникам Маріуполя, і вони запевнили його, що вони перебувають на місці й тримають зброю в руках.
  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • Держдума РФ хоче в середу розглянути законопроєкт про заборону обміну полонених із "Азовсталі" та запровадження смертної кари для воєнних злочинців.
  • Російські слідчі заявили, що вони планують проводити допитів бійців гарнізону Маріуполя, яких вивезли з "Азовсталі".

Теми: Азов Маріупольполоненіевакуація
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