Захисників з "Азовсталі" вивезли в окуповану Оленівку в ОРДО – Reuters

Українські захисники в автобусах під контролем росіян 17 травня в Оленівці. фото: alexander ermochenko/reuters

Міжнародні кореспонденти Reuters твердять, що понад 250 українських захисників вивезли в колонію в Оленівці, під окупацією російських бойовиків формування так званої "ДНР".

Джерело: Reuters

Деталі: Російський конвой супроводжував 7 автобусів з українськими військовослужбовцями. Їх привезли на територію колишньої колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

Реклама:

Росіяни кажуть, що принаймні 256 українських військових здалися в полон, включно з 51 пораненим. Українська влада повідомляла про 264 військових,із них 53 поранених.

Наразі невідомо, що чекає на українських військових, оскільки росіяни говорили про підготовку допитів бійців полку "Азова". Також невідомо, чи лишилися в підземеллях меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі ще українські військові.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 травня сказала, що українське військово-політичне керівництво не називатиме точну кількість захисників Маріуполя, допоки всі вони не опиняться в безпеці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: