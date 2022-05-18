У Путіна запевняють, що не можуть першими завдати ядерного удару
Віцепрем'єр Росії Юрій Борисов заявив, що Росія не може першою завдати ядерного удару.
Джерело: Борисов, якого цитує російський "Интерфакс"
Деталі: Борисов посилається на військову доктрину, яка нібито забороняє Росії першою завдавати ядерного удару.
Пряма мова Борисова: "За нашою доктриною, за нашою стратегією, Збройні сили Російської Федерації застосовують лише матч-відповідь. Першими ми, за доктриною, не нападаємо.
У нашого президента, верховного головнокомандувача, постійно поблизу знаходяться два морські офіцери, які носять так звану ядерну валізку.
І у разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння – це є критеріями для удару у відповідь".
Довідково: Але він каже неправду.
Згідно з військовою доктриною РФ, країна залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї або її союзників ядерної та інших видів зброї масової поразки, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, "коли під загрозу поставлено саме існування держави".
Передісторія:
- Накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
- На думку очільниці національної розвідки США Евріл Гейнс, російський президент Володимир Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброю на території України, якщо поразку його військ в Україні неможливо буде приховати.
- За даними видання Financial Times, західні уряди вже сумніваються в готовності Росії до ядерної ескалації, а тому пришвидшили постачання важкого озброєння в Україну.
- Керівництво Північноатлантичного альянсу не має даних, що Росія готує ядерний удар по Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернз так само заявив про відсутність наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні.