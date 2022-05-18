Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна запевняють, що не можуть першими завдати ядерного удару

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 12:10
путін та борисов, фото кремля

Віцепрем'єр Росії Юрій Борисов заявив, що Росія не може першою завдати ядерного удару.

Джерело: Борисов, якого цитує російський "Интерфакс"

Деталі: Борисов посилається на військову доктрину, яка нібито забороняє Росії першою завдавати ядерного удару.

Пряма мова Борисова: "За нашою доктриною, за нашою стратегією, Збройні сили Російської Федерації застосовують лише матч-відповідь. Першими ми, за доктриною, не нападаємо.

У нашого президента, верховного головнокомандувача, постійно поблизу знаходяться два морські офіцери, які носять так звану ядерну валізку.

І у разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння – це є критеріями для удару у відповідь".

Довідково: Але він каже неправду.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з військовою доктриною РФ, країна залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї або її союзників ядерної та інших видів зброї масової поразки, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, "коли під загрозу поставлено саме існування держави".

Передісторія:

  • Накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
  • На думку очільниці національної розвідки США Евріл Гейнс, російський президент Володимир Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброю на території України, якщо поразку його військ в Україні неможливо буде приховати.
  • За даними видання Financial Times, західні уряди вже сумніваються в готовності Росії до ядерної ескалації, а тому пришвидшили постачання важкого озброєння в Україну.
  • Керівництво Північноатлантичного альянсу не має даних, що Росія готує ядерний удар по Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернз так само заявив про відсутність наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні.

Теми: ядерна зброявійнаРосія
Головне сьогодні

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Глава Євроради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС

мапаМайже по всій Україні оголошено повітряну тривогу

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа

Азовське море може вимерти через бомбардування "Азовсталі" – міськрада Маріуполя

Усі новини...
У Кремлі заявили, що Київ не хоче продовжувати переговори
У захопленому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів – ЗМІ
Ще один російський безпілотник долітався: знищений "Стрілою" ДШВ
У Росії кажуть, що воюють в Україні лазерною зброєю
Останні новини
21:58
Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії
21:47
БЕБ: Загальна сума арештованих активів РФ та Білорусі сягає 30 мільярдів
21:45
Перелому на полі бою в найближчі тижні не станеться – джерело в НАТО
21:43
На Донеччині та Луганщині росіяни за день вбили 15 цивільних, з них дві родини з дітьми
21:28
На Київщині відновлено енергопостачання, вартість робіт – 300 мільйонів
21:19
США поки не можуть законно конфіскувати заблоковані активи Центробанку РФ
21:17
П'ять країн ЄС отримають 248 млн євро на допомогу біженцям з України
21:04
Нафтогаз отримав 12 мільярдів прибутку торік і назвав ризики на 2022 рік
21:01
У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл
20:57
У Amnesty International серйозно занепокоєні долею захисників "Азовсталі"
Усі новини...