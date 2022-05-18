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У Путина уверяют, что не могут первыми нанести ядерный удар

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 12:10
путин и борисов, фото кремля

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия не может первой нанести ядерный удар.

Источник: Борисов, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Борисов ссылается на военную доктрину, которая якобы запрещает России первой наносить ядерный удар.

Прямая речь Борисова: "По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар. Первыми мы, по доктрине, не нападаем.

У нашего президента, верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик.

И в случае угроз, которые поступают от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это является критериями для ответного удара".

Справка: Но он говорит неправду.

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Согласно военной доктрины РФ, страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё или её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства".

Предыстория:

  • Накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
  • По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
  • У руководства Североатлантического альянса нет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс так же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.

Темы: ядерное оружиевойнаРосcия
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