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Маляр закликає не сприймати російських заяв щодо "азовців"

Альона Мазуренко Середа, 18 травня 2022, 23:03
Маляр закликає не сприймати російських заяв щодо азовців
Маляр у Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала сприймати російські заяви щодо захисників із "Азовсталі", як пропагандистські політичні заяви націлені на внутрішнього російського споживача.

Джерело: Маляр в загальнонаціональному ефірі

Пряма мова: "У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання... Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку (захисників Маріуполя – ред.) і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил.

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Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання...

Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, тому що це наші захисники, це наші герої, і дійсно, ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати.

Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини, тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів.

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Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам".

Деталі: Маляр додала, що надмірна публічність може зашкодити процесу обміну.

Радниця міністра закликала активістів бути обережними, аби не ускладнювати процес перемовин.

Пряма мова: "Я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали".

Передісторія:

  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти. 
  • 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
  • У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
  • Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін. 

Теми: МіноборониАзов Маріупольевакуація
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