Маляр закликає не сприймати російських заяв щодо "азовців"
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала сприймати російські заяви щодо захисників із "Азовсталі", як пропагандистські політичні заяви націлені на внутрішнього російського споживача.
Джерело: Маляр в загальнонаціональному ефірі
Пряма мова: "У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання... Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку (захисників Маріуполя – ред.) і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил.
Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання...
Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, тому що це наші захисники, це наші герої, і дійсно, ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати.
Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини, тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів.
Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам".
Деталі: Маляр додала, що надмірна публічність може зашкодити процесу обміну.
Радниця міністра закликала активістів бути обережними, аби не ускладнювати процес перемовин.
Пряма мова: "Я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали".
Передісторія:
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти.
- 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
- У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
- Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін.