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Маляр призывает не воспринимать российские заявления относительно "азовцев"

Мазуренко Алена Среда, 18 мая 2022, 23:03
Маляр в Facebook

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала воспринимать российские заявления по поводу защитников из "Азовстали", как пропагандистские политические заявления нацеленные на внутреннего российского потребителя.

Источник: Маляр в общенациональном эфире

Прямая речь: "В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки... Поэтому действительно, в течение этой операции спасения (защитников Мариуполя – ред.) и в ходе переговоров мы оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил.

Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления...

Я понимаю те волнения и переживания, которые сейчас овладели всей нашей страной, потому что это наши защитники, это наши герои, и мы все делаем все возможное, чтобы их спасти.

Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения. Это первое. Во-вторых, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов.

Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам".

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Детали: Маляр добавила, что чрезмерная публичность может помешать процессу обмена.

Советник министра призвала активистов быть осторожными, чтобы не усложнять процесс переговоров.

Прямая речь: "Я хочу еще раз обратиться к нашим активистам, неравнодушным людям, которые наоборот пытаются проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека. Я хочу сказать, что часто это наоборот усложняет процесс переговоров. Это история, которой должны заниматься профессионалы".

Предыстория:

  • 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
  • 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
  • В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
  • Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.

Темы: МинобороныАзовМариупольэвакуация
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