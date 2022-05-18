Маляр призывает не воспринимать российские заявления относительно "азовцев"
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала воспринимать российские заявления по поводу защитников из "Азовстали", как пропагандистские политические заявления нацеленные на внутреннего российского потребителя.
Источник: Маляр в общенациональном эфире
Прямая речь: "В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки... Поэтому действительно, в течение этой операции спасения (защитников Мариуполя – ред.) и в ходе переговоров мы оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил.
Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления...
Я понимаю те волнения и переживания, которые сейчас овладели всей нашей страной, потому что это наши защитники, это наши герои, и мы все делаем все возможное, чтобы их спасти.
Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения. Это первое. Во-вторых, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов.
Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам".
Детали: Маляр добавила, что чрезмерная публичность может помешать процессу обмена.
Советник министра призвала активистов быть осторожными, чтобы не усложнять процесс переговоров.
Прямая речь: "Я хочу еще раз обратиться к нашим активистам, неравнодушным людям, которые наоборот пытаются проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека. Я хочу сказать, что часто это наоборот усложняет процесс переговоров. Это история, которой должны заниматься профессионалы".
Предыстория:
- 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
- 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
- В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
- Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.