РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 89 українських захисників, яких вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь", доставили до Таганрогу.

Джерело: Медуза, місцеве видання 161.ru з посиланням на джерела в силових структурах Ростовської області РФ

Пряма мова співрозмовника ЗМІ: "До нас привезли 89 людей, практично всі – комбатанти… З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж наша частина (українських військових – ред.) залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом (для обміну – ред.)".

Деталі: Міноборони РФ та українські відомства інформацію не коментували.

Керівник ростовської Громадської спостережної комісії Ігор Омельченко у коментарі ЗМІ припустив, що українських військових розмістили у таганрозькому СІЗО-2.

Ще одне російське джерело припустило, що українських захисників "судитимуть" у РФ.

Комбатанти – ті, хто входить до складу збройних сил воюючої країни, беруть участь безпосередньо у воєнних діях.

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