Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Альона Мазуренко Четвер, 19 травня 2022, 00:23
РосЗМІ: 89 бійців з Азовсталі доставили до Таганрогу
Фото: бійця полку "Азов" Дмитра Козацького із Азовсталі

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 89 українських захисників, яких вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь", доставили до Таганрогу.

Джерело: Медуза, місцеве видання 161.ru з посиланням на джерела в силових структурах Ростовської області РФ

Пряма мова співрозмовника ЗМІ: "До нас привезли 89 людей, практично всі – комбатанти… З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж наша частина (українських військових – ред.) залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом (для обміну – ред.)".

Реклама:

Деталі: Міноборони РФ та українські відомства інформацію не коментували. 

Керівник ростовської Громадської спостережної комісії Ігор Омельченко у коментарі ЗМІ припустив, що українських військових розмістили у таганрозькому СІЗО-2.

Ще одне російське джерело припустило, що українських захисників "судитимуть" у РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Комбатанти – ті, хто входить до складу збройних сил воюючої країни, беруть участь безпосередньо у воєнних діях.

Передісторія:

  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти. 
  • 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
  • У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
  • Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін. 

Теми: Азов Маріупольвійнаобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: