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РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Мазуренко Альона Четвер, 19 травня 2022, 00:23
Фото: бійця полку "Азов" Дмитра Козацького із Азовсталі

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 89 українських захисників, яких вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь", доставили до Таганрогу.

Джерело: Медуза, місцеве видання 161.ru з посиланням на джерела в силових структурах Ростовської області РФ

Пряма мова співрозмовника ЗМІ: "До нас привезли 89 людей, практично всі – комбатанти… З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж наша частина (українських військових – ред.) залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом (для обміну – ред.)".

Деталі: Міноборони РФ та українські відомства інформацію не коментували. 

Керівник ростовської Громадської спостережної комісії Ігор Омельченко у коментарі ЗМІ припустив, що українських військових розмістили у таганрозькому СІЗО-2.

Ще одне російське джерело припустило, що українських захисників "судитимуть" у РФ.

Комбатанти – ті, хто входить до складу збройних сил воюючої країни, беруть участь безпосередньо у воєнних діях.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти. 
  • 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
  • У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
  • Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін. 

Теми: Азов Маріупольвійнаобмін
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