РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу
Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 89 українських захисників, яких вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь", доставили до Таганрогу.
Джерело: Медуза, місцеве видання 161.ru з посиланням на джерела в силових структурах Ростовської області РФ
Пряма мова співрозмовника ЗМІ: "До нас привезли 89 людей, практично всі – комбатанти… З Таганрога їх розподілятимуть далі. В області теж наша частина (українських військових – ред.) залишиться. Вони є зараз важливим об'єктом (для обміну – ред.)".
Деталі: Міноборони РФ та українські відомства інформацію не коментували.
Керівник ростовської Громадської спостережної комісії Ігор Омельченко у коментарі ЗМІ припустив, що українських військових розмістили у таганрозькому СІЗО-2.
Ще одне російське джерело припустило, що українських захисників "судитимуть" у РФ.
Комбатанти – ті, хто входить до складу збройних сил воюючої країни, беруть участь безпосередньо у воєнних діях.
Передісторія:
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти.
- 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
- У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
- Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі", а в Росії звучать ідеї заборонити їхній обмін.