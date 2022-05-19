РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 89 украинских защитников, который вывезли с мариупольского завода "Азовсталь", доставили в Таганрог.

Источник: Медуза, местное издание 161.ru со ссылкой на источника в силовых структурах Ростовской области РФ

Прямая речь собеседника СМИ: "К нам привезли 89 человек, практически все - комбатанты… Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть (украинских военных - ред.) останется. Они являются сейчас важным объектом (для обмена - ред.)".

Детали: Минобороны РФ и украинские ведомства информацию не комментировали.

Руководитель ростовской Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко в комментарии СМИ предположил, что украинских военных разместили в таганрогском СИЗО-2.

Еще один российский источник предположил, что украинских защитников будут "судить" в РФ.

Комбатанты – те, кто входит в состав вооруженных сил воюющей страны, участвуют непосредственно в военных действиях.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: