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РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Мазуренко Алена Четверг, 19 мая 2022, 00:23
Фото: бойца полка "Азов" Дмитрия Козацкого из Азовстали

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 89 украинских защитников, который вывезли с мариупольского завода "Азовсталь", доставили в Таганрог.

Источник: Медуза, местное издание 161.ru со ссылкой на источника в силовых структурах Ростовской области РФ

Прямая речь собеседника СМИ: "К нам привезли 89 человек, практически все - комбатанты… Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть (украинских военных - ред.) останется. Они являются сейчас важным объектом (для обмена - ред.)".

Детали: Минобороны РФ и украинские ведомства информацию не комментировали.

Руководитель ростовской Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко в комментарии СМИ предположил, что украинских военных разместили в таганрогском СИЗО-2

Еще один российский источник предположил, что украинских защитников будут "судить" в РФ.

Комбатанты – те, кто входит в состав вооруженных сил воюющей страны, участвуют непосредственно в военных действиях.

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Предыстория:

  • 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
  • 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
  • В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
  • Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.

Темы: АзовМариупольвойнаобмен
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