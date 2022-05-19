РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 89 украинских защитников, который вывезли с мариупольского завода "Азовсталь", доставили в Таганрог.
Источник: Медуза, местное издание 161.ru со ссылкой на источника в силовых структурах Ростовской области РФ
Прямая речь собеседника СМИ: "К нам привезли 89 человек, практически все - комбатанты… Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть (украинских военных - ред.) останется. Они являются сейчас важным объектом (для обмена - ред.)".
Детали: Минобороны РФ и украинские ведомства информацию не комментировали.
Руководитель ростовской Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко в комментарии СМИ предположил, что украинских военных разместили в таганрогском СИЗО-2.
Еще один российский источник предположил, что украинских защитников будут "судить" в РФ.
Комбатанты – те, кто входит в состав вооруженных сил воюющей страны, участвуют непосредственно в военных действиях.
Предыстория:
- 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО), еще 211 защитников были эвакуированы в оккупированную Еленовку. Украинские власти планируют их обменять.
- 18 мая в Министерстве обороны России заявили, что из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских бойцов.
- В России заявили, что украинских бойцов будут допрашивать.
- Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин высказался за "международный трибунал" над украинскими военными из "Азовстали", а в России звучат идеи запретить их обмен.