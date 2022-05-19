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Морські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 06:12
Морські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
фото: Facebook Міністерства оборони США

Сполучені Штати готують до відправки в Україну буксировані 155-мм гаубиці M777.

Джерело: Facebook Міністерства оборони США

Дослівно: "Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні".

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
  • 2 травня посадовець Пентагону називав журналістам, що в Україну перевезли вже понад 70 гаубиць. Також американські військові інструктори навчили вже близько 200 українських артилеристів, як керувати цими гаубицями.
  • За словами чиновника з Пентагону, 4 травня щонайменше 81 гаубиця з 90 вже була на території України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав 13 травня світлини, як українські артилеристи ведуть вогонь по ворожих позиціях з американських гаубиць.

Теми: СШАзброя
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