Морські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну

Сполучені Штати готують до відправки в Україну буксировані 155-мм гаубиці M777.

Джерело: Facebook Міністерства оборони США

Дослівно: "Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні".

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