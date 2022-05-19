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Морские пехотинцы США показали, как готовят гаубицы к отправке в Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 06:12
Морские пехотинцы США показали, как готовят гаубицы к отправке в Украину
фото: Facebook Министерства обороны США

Соединенные Штаты готовят к отправке в Украину буксированные 155-мм гаубицы M777.

Источник: Facebook Министерства обороны США

Дословно: "Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами снабжения и боеприпасами в рамках безопасности США Украине".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • 2 мая чиновник Пентагона называл журналистам, что в Украину перевезли уже более 70 гаубиц. Также американские военные инструкторы научили уже около 200 украинских артиллеристов, как управлять этими гаубицами.
  • По словам чиновника из Пентагона, 4 мая, по меньшей мере, 81 гаубица из 90 уже была на территории Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал 13 мая фотографии, как украинские артиллеристы ведут огонь по вражеским позициям по американским гаубицам.

Темы: СШАоружие
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