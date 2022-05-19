Морские пехотинцы США показали, как готовят гаубицы к отправке в Украину
Четверг, 19 мая 2022, 06:12
Соединенные Штаты готовят к отправке в Украину буксированные 155-мм гаубицы M777.
Источник: Facebook Министерства обороны США
Дословно: "Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами снабжения и боеприпасами в рамках безопасности США Украине".
Предыстория:
- 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
- 2 мая чиновник Пентагона называл журналистам, что в Украину перевезли уже более 70 гаубиц. Также американские военные инструкторы научили уже около 200 украинских артиллеристов, как управлять этими гаубицами.
- По словам чиновника из Пентагона, 4 мая, по меньшей мере, 81 гаубица из 90 уже была на территории Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал 13 мая фотографии, как украинские артиллеристы ведут огонь по вражеским позициям по американским гаубицам.
ВИДЕО ДНЯ