Окупанти не змогли мобілізувати чоловіків у захопленому Ізюмі – голова ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав, що окупанти не змогли примусити чоловіків у захопленому Ізюмі стати до лав російської армії.

Джерело: інтерв’ю Синєгубова для видання "Фокус"

Пряма мова Синєгубова: "У нас є інформація, що вони намагалися це зробити, але фактично це був провал. Тобто, вони дійсно змушували людей або виїжджати з Ізюма на територію Російської Федерації, або ставати до лав своїх збройних сил. Давали вибір: або — або.

У нас немає інформації, що хтось зголосився стати до лав ЗС РФ".

Деталі: Синєгубов додав, що на Ізюмському напрямку тривають запеклі бойові дії між ЗСУ та окупаційними підрозділами РФ.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупанти в Ізюмі проводили заходи з примусової мобілізації українських громадян до російських підрозділів.

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