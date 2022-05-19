Окупанти не змогли мобілізувати чоловіків у захопленому Ізюмі – голова ОВА
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав, що окупанти не змогли примусити чоловіків у захопленому Ізюмі стати до лав російської армії.
Джерело: інтерв’ю Синєгубова для видання "Фокус"
Пряма мова Синєгубова: "У нас є інформація, що вони намагалися це зробити, але фактично це був провал. Тобто, вони дійсно змушували людей або виїжджати з Ізюма на територію Російської Федерації, або ставати до лав своїх збройних сил. Давали вибір: або — або.
У нас немає інформації, що хтось зголосився стати до лав ЗС РФ".
Деталі: Синєгубов додав, що на Ізюмському напрямку тривають запеклі бойові дії між ЗСУ та окупаційними підрозділами РФ.
Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупанти в Ізюмі проводили заходи з примусової мобілізації українських громадян до російських підрозділів.
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Передісторія:
- На початку березня російські війська спершу оточили Ізюм та завдавали нищівних авіаційних і артилерійських ударів по місту.
- Місцева влада заявляла про гуманітарну катастрофу в місті через неможливість організувати евакуацію та привезти гуманітарну допомогу.
- Житлова забудова міста була знищена на понад 80%.
- Наприкінці квітня в пункт управління військами в Ізюмі особисто приїжджав начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов.