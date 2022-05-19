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Оккупанты не смогли мобилизовать мужчин в захваченном Изюме – глава ОВА

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 15:37
Оккупанты не смогли мобилизовать мужчин в захваченном Изюме – глава ОВА
фото иллюстративное: getty images

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал, что оккупанты не смогли заставить мужчин в захваченном Изюме стать в ряды российской армии.

Источник: интервью Синегубова для издания "Фокус"

Прямая речь Синегубова: "У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или.

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У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ".

Детали: Синегубов добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что российские оккупанты в Изюме проводили мероприятия по принудительной мобилизации украинских граждан в российские подразделения.

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Предыстория:

  • В начале марта российские войска сначала окружили Изюм и наносили сокрушительные авиационные и артиллерийские удары по городу.
  • Местные власти заявляли о гуманитарной катастрофе в городе из-за невозможности организовать эвакуацию и привезти гуманитарную помощь.
  • Жилая застройка города была уничтожена более чем на 80%.
  • В конце апреля в пункт управления войсками в Изюме лично приезжал начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Темы: ИзюмоккупацияХарьковская областьмобилизация
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