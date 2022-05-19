Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты не смогли мобилизовать мужчин в захваченном Изюме – глава ОВА

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 15:37
фото иллюстративное: getty images

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал, что оккупанты не смогли заставить мужчин в захваченном Изюме стать в ряды российской армии.

Источник: интервью Синегубова для издания "Фокус"

Прямая речь Синегубова: "У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или.

У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ".

Детали: Синегубов добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что российские оккупанты в Изюме проводили мероприятия по принудительной мобилизации украинских граждан в российские подразделения.

Читайте также: "Один труп у нас долго не закапывали - говорили, что это российский наводчик". История спасения из оккупированного Изюма

ВИДЕО ДНЯ

"Города, который любила, больше нет". Истории тех, кому удалось выбраться из оккупированного Изюма

Предыстория:

  • В начале марта российские войска сначала окружили Изюм и наносили сокрушительные авиационные и артиллерийские удары по городу.
  • Местные власти заявляли о гуманитарной катастрофе в городе из-за невозможности организовать эвакуацию и привезти гуманитарную помощь.
  • Жилая застройка города была уничтожена более чем на 80%.
  • В конце апреля в пункт управления войсками в Изюме лично приезжал начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Темы: ИзюмоккупацияХарьковская областьмобилизация
Главное сегодня

Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов

Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

видеоNYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Все новости...
Изюм
Горожане массово возвращаются в Харьков, но власти не разделяют оптимизма
Харьковская область: в селе Шебелинка российский снаряд убил 3 человека и ранил 5
"Ощущали, что нас бросили". Истории тех, кто вырвался из оккупированного Изюма
Последние новости
09:08
Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера
08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
08:48
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
08:41
Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка
08:41
ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села
08:11
Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС
08:03
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
07:44
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
07:33
Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка
Все новости...