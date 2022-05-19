Зеленський студенту Могилянки: Країна вже переросла проблему плагіату Шкарлета

Під час онлайн-зустрічі зі студентами президент Володимир Зеленський заявив, що цінності в Україні змінилися через початок повномасштабної війни й проблема причетності міністра освіти й науки Сергія Шкарлета до плагіату – не є нагальною.

Джерело: відеозапис зустрічі Зеленського зі студентами українських вищих навчальних закладів

Пряма мова студента Могилянки: "Але водночас ми бачимо, що в нас є корупція. Як ми можемо в країні дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і в дуже багатьох речах?"

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Дуже дякую вам за запитання! Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна, і може спілкуватися на будь-яку тему. Іноді приходить момент у житті, коли повинно бути розуміння, що головне, а що зайве, що головне, а що додаткове. У цьому – сенс життя, у цьому сенс України.

У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику, і не почув дорослих людей.

Я поясню: найгірше, що було в нашій державі – поїхало 24 числа (лютого – ред.), зламалось або не захотіло брати в руки зброю. Вибіжало. Якщо був депутатський мандат. Або навіть хтось, хто на дивані кричав, що "завтра війна і чому ми не йдемо – куди там треба – до Москви одразу!" І коли прийшли перші постріли – цих людей не стало. Вони вибігали, ховались за тим, що в них три дитини, ховались ще за деякими речами.

ВІДЕО ДНЯ

Від них усіх небезпека. У них і є слабкість. Слабкість породжує корупцію.

Багато з нас робили помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра.

Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші. Цінності – життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність!

Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші.

Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни, і продовжить ті чи інші неправильні кроки – цих людей не буде! Ця держава і це суспільство пробачати не буде.

Про деякі речі… Вони зайві. Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.

Будьте прикладом майбутнього – не будьте прикладом минулого! Дуже дякую за ваше запитання!"

Деталі: Поруч із президентом під час онлайн-зустрічі зі студентами сидів особисто міністр освіти й науки Шкарлет.

Зеленський натякнув, що після війни суспільство самотужки дасть оцінки поведінці тим посадовця, які втекли, і ті, що залишилися.

Президент вважає, що з помилками політиків слід розбиратися після того, як незалежності й суверенітетові України не буде загрожувати зовнішня загроза.

Передісторія: