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Зеленський студенту Могилянки: Країна вже переросла проблему плагіату Шкарлета

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 21:37
володимир зеленський. фото: пресслужба опу

Під час онлайн-зустрічі зі студентами президент Володимир Зеленський заявив, що цінності в Україні змінилися через початок повномасштабної війни й проблема причетності міністра освіти й науки Сергія Шкарлета до плагіату – не є нагальною.

Джерело: відеозапис зустрічі Зеленського зі студентами українських вищих навчальних закладів

Пряма мова студента Могилянки: "Але водночас ми бачимо, що в нас є корупція. Як ми можемо в країні дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і в дуже багатьох речах?"

Пряма мова Зеленського: "Дуже дякую вам за запитання! Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна, і може спілкуватися на будь-яку тему. Іноді приходить момент у житті, коли повинно бути розуміння, що головне, а що зайве, що головне, а що додаткове. У цьому – сенс життя, у цьому сенс України.

У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику, і не почув дорослих людей. 

Я поясню: найгірше, що було в нашій державі – поїхало 24 числа (лютого – ред.), зламалось або не захотіло брати в руки зброю. Вибіжало. Якщо був депутатський мандат. Або навіть хтось, хто на дивані кричав, що "завтра війна і чому ми не йдемо – куди там треба – до Москви одразу!" І коли прийшли перші постріли – цих людей не стало. Вони вибігали, ховались за тим, що в них три дитини, ховались ще за деякими речами.

Від них усіх небезпека. У них і є слабкість. Слабкість породжує корупцію.

ВІДЕО ДНЯ

Багато з нас робили помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра.

Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші. Цінності – життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність!

Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші.

Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни, і продовжить ті чи інші неправильні кроки – цих людей не буде! Ця держава і це суспільство пробачати не буде.

Про деякі речі… Вони зайві. Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.

Будьте прикладом майбутнього – не будьте прикладом минулого! Дуже дякую за ваше запитання!"

Деталі: Поруч із президентом під час онлайн-зустрічі зі студентами сидів особисто міністр освіти й науки Шкарлет.

Зеленський натякнув, що після війни суспільство самотужки дасть оцінки поведінці тим посадовця, які втекли, і ті, що залишилися.

Президент вважає, що з помилками політиків слід розбиратися після того, як незалежності й суверенітетові України не буде загрожувати зовнішня загроза.

Передісторія:

  • У 2020 році перед голосуванням у Верховній Раді про призначення Шкарлета міністром спільнота Могилянки зверталась до народних депутатів не призначати його міністром освіти через виявлені ознаки плагіату в його наукових роботах.
  • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яку очолював колишній очільник Могилянки Сергій Квіт, у жовтні 2020 року дало офіційний висновок, що в 4 публікаціях Шкарлета є плагіат – запозичення чужої роботи без вказування імені автора. Міністр натомість спрямував позов до суду на НАЗЯВО.
  • Із весни 2020 року до лютого 2022 року в Могилянці тривала низка виборів ректора, однак його не могли обрати через відсутність більшості голосів у другому турі, відповідно до законодавства. У лютому 2022 року після успішного обрання Квіта в п'ятому раунді виборів, Міністерство освіти й науки скасувало результати через порушення процедур і призначило повторний конкурс.
  • Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, а частина університетської спільноти заявила, що в міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.
  • Після обурення з боку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі студентами, які вийшли на страйк, МОН скасувало наказ про оголошення повторного конкурсу щодо обрання президента Могилянки.

Теми: ЗеленськийШкарлетстудентиплагіат
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