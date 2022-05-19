Зеленский студенту Могилянки: Страна уже переросла проблему плагиата Шкарлета
Во время онлайн-встречи со студентами президент Владимир Зеленский заявил, что ценности в Украине изменились из-за начала полномасштабной войны и проблема причастности министра образования и науки Сергея Шкарлета к плагиату – не является неотложной.
Источник: видеозапись встречи Зеленского со студентами украинских вузов
Прямая речь студента Могилянки: "Но в то же время мы видим, что у нас есть коррупция. Как мы можем в стране смотреть в будущее, когда наш министр образования подозревается в коррупции, подозревается в плагиате и очень многих вещах?"
Прямая речь Зеленского: "Очень спасибо вам за вопросы! Я обожаю наше государство за то, что оно такое свободное и может общаться на любую тему. Иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее, что главное, а что второстепенное… В этом смысл жизни, в этом смысл Украины.
В ваших вопросах я услышал диалог, услышал риторику и не услышал взрослых людей.
Я объясню: хуже всего, что было в нашем государстве – выехало 24 числа (февраль – ред.), сломалось или не захотело брать в руки оружие. Убегало. Если был депутатский мандат. Или даже кто-то, кто на диване кричал, что "завтра война и почему мы не идем – куда там нужно – в Москву сразу!" И когда пришли первые выстрелы – этих людей не стало. Они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались еще за некоторыми вещами.
От них всех опасность. В них и есть слабость. Слабость порождает коррупцию.
Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировало на все, что было раньше, и на то, что будет завтра.
Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали незначительными, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!
Вы совершенно правы, что есть те или иные ошибки. Есть та или иная коррупция, наверное. Все изменилось. Деньги никуда не идут, а только конкретно в армию и на медицину, на заработные платы бюджетникам и на пенсии, и на стипендии, если есть деньги.
Потому что страна повзрослела! Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит неправильные шаги – этих людей не будет! Это государство и это общество их не простит.
О некоторых вещах… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках.
Будьте примером будущего – не будьте примером прошлого! Спасибо за ваш вопрос!"
Детали: Наряду с президентом во время онлайн-встречи со студентами сидел лично министр образования и науки Шкарлет.
Зеленский намекнул, что после войны общество самостоятельно даст оценки поведению тем, кто сбежал, и должностным лицам, которые остались на месте.
Президент считает, что с ошибками политиков следует разбираться после того, как независимости и суверенитету Украины не будет угрожать внешняя угроза.
Предыстория:
- В 2020 году перед голосованием в Верховной Раде о назначении Шкарлета студенты и преподаватели Могилянки обращались к народным депутатам не назначать его министром образования из-за выявленных признаков плагиата в его научных работах.
- Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое возглавлял бывший глава Могилянки Сергей Квит, в октябре 2020 дало официальное заключение, что в 4 публикациях Шкарлета есть плагиат – заимствование чужой работы без указания имени автора. Министр направил иск в суд на НАЗЯВО.
- С весны 2020 года по февраль 2022 года в Могилянке продолжался ряд выборов ректора, однако его не могли выбрать из-за отсутствия большинства голосов во втором туре, согласно законодательству. В феврале 2022 года после успешного избрания Квита в пятом раунде выборов Министерство образования и науки отменило результаты из-за нарушения процедур и назначило повторный конкурс.
- Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
- После возмущения со стороны главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля со вышедшими на забастовку студентами МОН отменило приказ об объявлении повторного конкурса по избранию президента Могилянки.