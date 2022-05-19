Зеленский студенту Могилянки: Страна уже переросла проблему плагиата Шкарлета

Во время онлайн-встречи со студентами президент Владимир Зеленский заявил, что ценности в Украине изменились из-за начала полномасштабной войны и проблема причастности министра образования и науки Сергея Шкарлета к плагиату – не является неотложной.

Источник: видеозапись встречи Зеленского со студентами украинских вузов

Прямая речь студента Могилянки: "Но в то же время мы видим, что у нас есть коррупция. Как мы можем в стране смотреть в будущее, когда наш министр образования подозревается в коррупции, подозревается в плагиате и очень многих вещах?"

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Прямая речь Зеленского: "Очень спасибо вам за вопросы! Я обожаю наше государство за то, что оно такое свободное и может общаться на любую тему. Иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее, что главное, а что второстепенное… В этом смысл жизни, в этом смысл Украины.

В ваших вопросах я услышал диалог, услышал риторику и не услышал взрослых людей.

Я объясню: хуже всего, что было в нашем государстве – выехало 24 числа (февраль – ред.), сломалось или не захотело брать в руки оружие. Убегало. Если был депутатский мандат. Или даже кто-то, кто на диване кричал, что "завтра война и почему мы не идем – куда там нужно – в Москву сразу!" И когда пришли первые выстрелы – этих людей не стало. Они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались еще за некоторыми вещами.

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От них всех опасность. В них и есть слабость. Слабость порождает коррупцию.

Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировало на все, что было раньше, и на то, что будет завтра.

Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали незначительными, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!

Вы совершенно правы, что есть те или иные ошибки. Есть та или иная коррупция, наверное. Все изменилось. Деньги никуда не идут, а только конкретно в армию и на медицину, на заработные платы бюджетникам и на пенсии, и на стипендии, если есть деньги.

Потому что страна повзрослела! Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит неправильные шаги – этих людей не будет! Это государство и это общество их не простит.

О некоторых вещах… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках.

Будьте примером будущего – не будьте примером прошлого! Спасибо за ваш вопрос!"

Детали: Наряду с президентом во время онлайн-встречи со студентами сидел лично министр образования и науки Шкарлет.

Зеленский намекнул, что после войны общество самостоятельно даст оценки поведению тем, кто сбежал, и должностным лицам, которые остались на месте.

Президент считает, что с ошибками политиков следует разбираться после того, как независимости и суверенитету Украины не будет угрожать внешняя угроза.

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