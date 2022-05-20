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Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Катерина ТищенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 20:09
Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині
ВАСИЛЬ ЛИТВИНЕНКО, ФОТО З FACEBOOK ВЕНЕДІКТОВОЇ

Прокуратура ідентифікувала командира роти 64 окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

 
Василь Литвиненко, фото з Facebook Венедіктової

Дослівно: "Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

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Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом".

Деталі: За словами Венедіктової, зараз встановлюються інші співучасники цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 травня Венедіктова повідомила, що правоохоронці встановили особу одного окупанта, який ґвалтував жінок на Київщині, ­– ним виявився 20-ріний радіотелефоніст 30-ої окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов.

9 травня Венедіктова розповіла про оголошення підозри російському окупанту, який брав участь у вчиненні воєнних злочинів на території Київської області.

28 квітня генпрокурор заявляла, що прокуратура встановила 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних українців у Бучі.

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Теми: Київська областьвійнаВенедіктоваРосія
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