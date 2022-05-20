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Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 20:09
Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области
Василий Литвиненко, фото с Facebook Венедиктовой

Прокуратура идентифицировала командира роты 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, который приказывал убивать гражданских в Киевской области.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Василий Литвиненко, фото с Facebook Венедиктовой
Василий Литвиненко, фото с Facebook Венедиктовой

Дословно: "Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко – командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35 общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством.

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Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь.

Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты, подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе. На этом они не остановились – вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был раненый ими житель. Он сгорел вместе с родным домом".

Детали: По словам Венедиктовой, сейчас устанавливаются другие соучастники этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

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Что предшествовало: 17 мая Венедиктова сообщила, что правоохранители установили личность оккупанта, который насиловал женщин в Киевской области, – им оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.

9 мая Венедиктова рассказала об объявлении подозрения российскому оккупанту, участвовавшему в совершении военных преступлений на территории Киевской области.

28 апреля генпрокурор сообщала, что прокуратура установила 10 военнослужащих РФ, причастных к пыткам мирных украинцев в Буче.

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Темы: Киевская областьвойнаВенедиктоваРосcия
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