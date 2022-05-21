ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

"Азовсталь" у променях сонця, фото бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним “Орест”

Росіяни можуть завищувати кількість українських оборонників "Азовсталі" задля обміну полоненими або ж щоб приховати справжнє число захисників заводу.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував щоденне зведення про те, що відбувається на фронті в Україні.

Реклама:

Ключові висновки експертів:

Російські війська, імовірно, просунулися на північ, захід і південь від Попасної, щоб продовжити наступ на Сєвєродонецьк з півдня.

Російські джерела можуть завищувати кількість українських захисників , які залишили "Азовсталь", щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього лиш "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу.

, які залишили "Азовсталь", щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього лиш "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу. Є повідомлення, що російські війська відновили деякі позиції, втрачені внаслідок контрнаступу ЗСУ, на північ від Харкова. Експерти при цьому припускають, що росіяни незабаром закінчать свій відступ з-під Харкова.

Російські війська, швидше за все, готуються до великого контрнаступу українських військових і тривалого конфлікту на південному напрямку.

Що передувало: Російське міністерство оборони заявило, що станом на 20 травня із "Азовсталі" евакуювали усіх українських бійців - вийшли 2 439 захисника України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів про це президенту РФ Володимиру Путіну.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ