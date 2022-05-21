ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"
Субота, 21 травня 2022, 03:58
Росіяни можуть завищувати кількість українських оборонників "Азовсталі" задля обміну полоненими або ж щоб приховати справжнє число захисників заводу.
Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував щоденне зведення про те, що відбувається на фронті в Україні.
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Ключові висновки експертів:
- Російські війська, імовірно, просунулися на північ, захід і південь від Попасної, щоб продовжити наступ на Сєвєродонецьк з півдня.
- Російські джерела можуть завищувати кількість українських захисників, які залишили "Азовсталь", щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього лиш "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу.
- Є повідомлення, що російські війська відновили деякі позиції, втрачені внаслідок контрнаступу ЗСУ, на північ від Харкова. Експерти при цьому припускають, що росіяни незабаром закінчать свій відступ з-під Харкова.
- Російські війська, швидше за все, готуються до великого контрнаступу українських військових і тривалого конфлікту на південному напрямку.
Що передувало: Російське міністерство оборони заявило, що станом на 20 травня із "Азовсталі" евакуювали усіх українських бійців - вийшли 2 439 захисника України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів про це президенту РФ Володимиру Путіну.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський сказав, що операцію з безпечного виходу захисників Маріуполя проводять за участі західних партнерів, але наразі деталі не розголошують.
- Зеленський попереджав, що евакуація із "Азовсталі" майже завершилась.
- Бійці "Азову" з 16 травня виходять із бункерів заводу "Азовсталь": важкопоранених доставили в лікарню в ОРДО, інших росіяни утримують і допитують. Доля загиблих Героїв була невідома.
- Українська сторона практично не коментує операцію з порятунку гарнізону "Маріуполь", влада лише підтвердила наказ зберегти життя особового складу з заблокованого росіянами заводу "Азовсталь".
- Командир полку Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко заявив, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" отримали допомогу і будуть доставлені на підконтрольну Україні територію, а щодо загиблих захисників Маріуполя "процес триває".
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.