ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"
Суббота, 21 мая 2022, 03:58
Россияне могут завышать количество украинских защитников "Азовстали" для обмена пленными или скрыть настоящее число защитников завода.
Источник: американский Институт изучения войны (ISW)
Детали: Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал ежедневное сведение о происходящем на фронте в Украине.
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Ключевые выводы экспертов:
- Российские войска, вероятно, продвинулись к северу, западу и югу от Попасной, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга.
- Российские источники могут завышать количество украинских защитников, покинувших "Азовсталь", чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.
- Есть сообщения, что российские войска восстановили некоторые позиции, утраченные в результате контрнаступления ВСУ, к северу от Харькова. Эксперты при этом предполагают, что россияне вскоре закончат свое отступление из-под Харькова.
- Российские войска, скорее всего, готовятся к большому контрнаступлению украинских военных и длительному конфликту на южном направлении.
Что предшествовало: Российское министерство обороны заявило, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов - вышли 2 439 защитника Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.
- Зеленский предупреждал, что эвакуация из Азовстали почти завершилась.
- Бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.
- Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".
- Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
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