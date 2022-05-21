ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

"Азовсталь" в лучах солнца, фото бойца полка "Азов" Дмитрия Козацкого с позывным "Орест"

Россияне могут завышать количество украинских защитников "Азовстали" для обмена пленными или скрыть настоящее число защитников завода.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал ежедневное сведение о происходящем на фронте в Украине.

Ключевые выводы экспертов:

Российские войска, вероятно, продвинулись к северу, западу и югу от Попасной, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга.

Российские источники могут завышать количество украинских защитников , покинувших "Азовсталь", чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.

, покинувших "Азовсталь", чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени. Есть сообщения, что российские войска восстановили некоторые позиции, утраченные в результате контрнаступления ВСУ, к северу от Харькова. Эксперты при этом предполагают, что россияне вскоре закончат свое отступление из-под Харькова.

Российские войска, скорее всего, готовятся к большому контрнаступлению украинских военных и длительному конфликту на южном направлении.

Что предшествовало: Российское министерство обороны заявило, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов - вышли 2 439 защитника Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.

Зеленский предупреждал, что эвакуация из Азовстали почти завершилась.

Бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.

Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".

Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь".

Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

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