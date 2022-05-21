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ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 03:58
ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников Азовстали
"Азовсталь" в лучах солнца, фото бойца полка "Азов" Дмитрия Козацкого с позывным "Орест"

Россияне могут завышать количество украинских защитников "Азовстали" для обмена пленными или скрыть настоящее число защитников завода.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал ежедневное сведение о происходящем на фронте в Украине.

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Ключевые выводы экспертов:

  • Российские войска, вероятно, продвинулись к северу, западу и югу от Попасной, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга.
  • Российские источники могут завышать количество украинских защитников, покинувших "Азовсталь", чтобы либо увеличить количество российских военнопленных при обмене, либо чтобы не признавать, что всего "сотням" украинских воинов удавалось удерживать завод в течение длительного времени.
  • Есть сообщения, что российские войска восстановили некоторые позиции, утраченные в результате контрнаступления ВСУ, к северу от Харькова. Эксперты при этом предполагают, что россияне вскоре закончат свое отступление из-под Харькова.
  • Российские войска, скорее всего, готовятся к большому контрнаступлению украинских военных и длительному конфликту на южном направлении.

Что предшествовало: Российское министерство обороны заявило, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов - вышли 2 439 защитника Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.
  • Зеленский предупреждал, что эвакуация из Азовстали почти завершилась.
  • Бойцы "Азова" с 16 мая выходят из бункеров завода "Азовсталь": тяжелораненых доставили в больницу в ОРДО, других россияне удерживают и допрашивают. Судьба погибших Героев была неизвестна.
  • Командир полка Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и будут доставлены на подконтрольную Украине территорию, а в отношении погибших защитников Мариуполя "процесс продолжается".
  • Украинская сторона практически не комментируют операцию по спасению гарнизона "Мариуполь", власти лишь подтвердили приказ сохранить жизни личного состава с заблокированного россиянами завода "Азовсталь". 
  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов. 

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Темы: АзовМариупольвойна
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