Ідентифікували одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі

Чингіз Атантаєв у Бучі (ліворуч) і його світлина із соцмереж (праворуч).

Російські журналісти-розслідувачі ідентифікували особу одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі.

Джерело: російський медіапроєкт "Важные истории"

Деталі: Розслідувачі взяли кадри з камери зовнішнього спостереження, які були в розпорядженні американського видання New York Times. На цьому відеозаписі зафільмували страту 9 беззбройних чоловіків у Бучі кількома російськими десантниками на вулиці Яблунській, 144 в Бучі.

Чингіз Атантаєв на кадрі відеозйомки з камери зовнішнього спостереження на вул. Яблунській, 144 в Бучі Фото: New York Times

Сервіс розпізнавання облич встановив, що на цей відеозапис потрапив російський військовослужбовець 37-річний Чингіз Атантаєв.

Журналісти зібрали деталі його біографії й встановили, що він народився в Магадані на Далекому Сході, але впродовж останніх років мешкає в Пскові. Саме там дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки (номери військових частин 32515 та 74268 відповідно).

Автори розслідування перевірили, що Атантаєв підписаний на своїх сторінках у соцмережах Instagram та "Вконтактє" на сторінки, пов’язані з армією, озброєнням та єдиноборствами.

Окремо журналісти знайшли позов Атантаєва до псковського суду на російське міністерство оборони, у якому він клопотає визнати неповнолітню дочку його дружини "членом родини військовозобов'язаного". Позов подали для того, щоби покращити умови проживання – збільшити житлову площу.

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Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку "Вконтактє" 12 квітня. Автори розслідування подзвонили його дружині, але вона відмовились обговорювати можливе перебування свого чоловіка в Бучі та надавати його контакти.

Крім того, вона сказала, що світлини, які поширили в матеріалі New York Times, "фейкові", бо, мовляв, її чоловік там "ретельно побритий", а це буцімто суперечить версії про те, що він перебував у Бучі тривалий час.

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