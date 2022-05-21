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Ідентифікували одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі

"Українська правда"Субота, 21 травня 2022, 16:56
Ідентифікували одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі
Чингіз Атантаєв у Бучі (ліворуч) і його світлина із соцмереж (праворуч).

Російські журналісти-розслідувачі ідентифікували особу одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі.

Джерело: російський медіапроєкт "Важные истории"

Деталі: Розслідувачі взяли кадри з камери зовнішнього спостереження, які були в розпорядженні американського видання New York Times. На цьому відеозаписі зафільмували страту 9 беззбройних чоловіків у Бучі кількома російськими десантниками на вулиці Яблунській, 144 в Бучі.

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Чингіз Атантаєв на кадрі відеозйомки з камери зовнішнього спостереження на вул. Яблунській, 144 в Бучі
Чингіз Атантаєв на кадрі відеозйомки з камери зовнішнього спостереження на вул. Яблунській, 144 в Бучі
Фото: New York Times

Сервіс розпізнавання облич встановив, що на цей відеозапис потрапив російський військовослужбовець 37-річний Чингіз Атантаєв.

Журналісти зібрали деталі його біографії й встановили, що він народився в Магадані на Далекому Сході, але впродовж останніх років мешкає в Пскові. Саме там дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки (номери військових частин 32515 та 74268 відповідно).

Автори розслідування перевірили, що Атантаєв підписаний на своїх сторінках у соцмережах Instagram та "Вконтактє" на сторінки, пов’язані з армією, озброєнням та єдиноборствами. 

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Окремо журналісти знайшли позов Атантаєва до псковського суду на російське міністерство оборони, у якому він клопотає визнати неповнолітню дочку його дружини "членом родини військовозобов'язаного". Позов подали для того, щоби покращити умови проживання – збільшити житлову площу.

Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку "Вконтактє" 12 квітня. Автори розслідування подзвонили його дружині, але вона відмовились обговорювати можливе перебування свого чоловіка в Бучі та надавати його контакти. 

Крім того, вона сказала, що світлини, які поширили в матеріалі New York Times, "фейкові", бо, мовляв, її чоловік там "ретельно побритий", а це буцімто суперечить версії про те, що він перебував у Бучі тривалий час.

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Передісторія: 

  • Міжнародна новинна агенція Reuters проводила власне розслідування і з’ясувала, що катування й убивства цивільного населення в Бучі проводили десантники зі Пскова й бойовики полку "Вітязь", який підпорядковується Віктору Золотову, колишньому особистому охоронцеві російського президента Володимира Путіна.
  • Журналісти британського видання The Guardian встановили раніше, що російські окупанти обстрілювали густонаселені квартали Бучі боєприпасами часів Першої світової війни, які заборонені до використання міжнародними конвенціями.
  • Раніше Офіс Генерального прокурора оголосило першу підозру командиру підрозділу Росгвардії Сергію Колоцею. Сам підозрюваний обурився публікацією своїх особистих даних і підозрою в причетності до масових страт і катувань беззбройного населення.
  • Президент Володимир Зеленський запевнив, що українське правосуддя спільно з міжнародними слідчими знайде кожного, хто причетний до злочинів у Бучі, і додав, що деякі можуть не дожити до суду на полі бою.
  • Путін присвоїв у квітні почесне звання "гвардійської" 64-й бригаді з Хабаровська, яку українська розвідка звинувачує в організації масових розстрілів і катувань мирних мешканців Бучі.

Теми: БучаокупаціяКиївська областьРосія
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