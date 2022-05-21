Идентифицировали одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи

Чингиз Атантаев в Буче (слева) и его фото из соцсетей (справа)

Российские журналисты-расследователи идентифицировали личность одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи.

Источник: российский медиапроект "Важные истории"

Детали: Расследователи взяли кадры из камеры внешнего наблюдения, которые были в распоряжении американского издания New York Times. На этой видеозаписи сняли казнь 9 безоружных мужчин в Буче несколькими российскими десантниками на улице Яблонской, 144 в Буче.

Реклама:

Сервис распознавания лиц установил, что на эту видеозапись попал российский военнослужащий 37-летний Чингиз Атантаев.

Чингиз Атантаев на камере внешнего наблюдения на Яблунской 144 в Буче Фото: New York Times

Журналисты собрали детали его биографии и установили, что он родился в Магадане на Дальнем Востоке, но в последние годы проживает в Пскове. Там дислоцируются 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки (номера воинских частей 32515 и 74268 соответственно).

Авторы расследования проверили, что Атантаев подписан на своих страницах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" на страницы, связанные с армией, вооружением и единоборствами.

ВИДЕО ДНЯ

Отдельно журналисты нашли иск Атантаева в псковский суд на российское министерство обороны, в котором он ходатайствует признать несовершеннолетнюю дочь его жены "членом семьи военнообязанного". Иск подали для того, чтобы улучшить условия проживания – увеличить жилую площадь.

В последний раз Атантаев заходил на свою страницу "ВКонтакте" 12 апреля. Авторы расследования позвонили его жене, но она отказалась обсуждать возможное пребывание мужа в Буче и давать его контакты.

Кроме того, она сказала, что фотографии, которые распространили в материале New York Times, "фейковые", потому что, дескать, ее муж там "гладко выбрит", а это якобы противоречит версии о том, что он находился в Буче длительное время.

Читайте также: Убийство на углу Водопроводной и Яблонской. Резня в Буче

Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

"Международная система поломана". Британский юрист Филипп Сэндс о том, как наказать Путина за войну в Украине

Предыстория: