Идентифицировали одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи
Российские журналисты-расследователи идентифицировали личность одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи.
Источник: российский медиапроект "Важные истории"
Детали: Расследователи взяли кадры из камеры внешнего наблюдения, которые были в распоряжении американского издания New York Times. На этой видеозаписи сняли казнь 9 безоружных мужчин в Буче несколькими российскими десантниками на улице Яблонской, 144 в Буче.
Сервис распознавания лиц установил, что на эту видеозапись попал российский военнослужащий 37-летний Чингиз Атантаев.
Журналисты собрали детали его биографии и установили, что он родился в Магадане на Дальнем Востоке, но в последние годы проживает в Пскове. Там дислоцируются 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки (номера воинских частей 32515 и 74268 соответственно).
Авторы расследования проверили, что Атантаев подписан на своих страницах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" на страницы, связанные с армией, вооружением и единоборствами.
Отдельно журналисты нашли иск Атантаева в псковский суд на российское министерство обороны, в котором он ходатайствует признать несовершеннолетнюю дочь его жены "членом семьи военнообязанного". Иск подали для того, чтобы улучшить условия проживания – увеличить жилую площадь.
В последний раз Атантаев заходил на свою страницу "ВКонтакте" 12 апреля. Авторы расследования позвонили его жене, но она отказалась обсуждать возможное пребывание мужа в Буче и давать его контакты.
Кроме того, она сказала, что фотографии, которые распространили в материале New York Times, "фейковые", потому что, дескать, ее муж там "гладко выбрит", а это якобы противоречит версии о том, что он находился в Буче длительное время.
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Предыстория:
- Международное новостное агентство Reuters проводило собственное расследование и выяснило, что пытки и убийства гражданского населения в Буче проводили десантники из Пскова и боевики полка "Витязь", который подчиняется Виктору Золотову, бывшему телохранителю российского президента Владимиру Путину.
- Журналисты британского издания The Guardian установили ранее, что российские оккупанты обстреливали густонаселенные кварталы Бучи боеприпасами времен Первой мировой войны, запрещенными к использованию международными конвенциями.
- Ранее Офис Генерального прокурора объявил первое подозрение командиру подразделения Росгвардии Сергею Колоцею. Сам подозреваемый возмутился публикацией своих личных данных и подозрением в причастности к массовым казням и пыткам безоружного населения.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что украинское правосудие совместно с международными следователями найдет каждого, кто причастен к преступлениям в Буче, и добавил, что некоторые могут не дожить до суда на поле боя.
- Путин присвоил в апреле почетное звание "гвардейской" 64-й бригаде из Хабаровска, которую украинская разведка обвиняет в организации массовых расстрелов и пыток мирных жителей Бучи.