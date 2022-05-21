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Идентифицировали одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи

"Украинская правда"Суббота, 21 мая 2022, 16:56
Чингиз Атантаев в Буче (слева) и его фото из соцсетей (справа)

Российские журналисты-расследователи идентифицировали личность одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи.

Источник: российский медиапроект "Важные истории"

Детали: Расследователи взяли кадры из камеры внешнего наблюдения, которые были в распоряжении американского издания New York Times. На этой видеозаписи сняли казнь 9 безоружных мужчин в Буче несколькими российскими десантниками на улице Яблонской, 144 в Буче.

Сервис распознавания лиц установил, что на эту видеозапись попал российский военнослужащий 37-летний Чингиз Атантаев.

Чингиз Атантаев на камере внешнего наблюдения на Яблунской 144 в Буче
Чингиз Атантаев на камере внешнего наблюдения на Яблунской 144 в Буче
Фото: New York Times

Журналисты собрали детали его биографии и установили, что он родился в Магадане на Дальнем Востоке, но в последние годы проживает в Пскове. Там дислоцируются 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки (номера воинских частей 32515 и 74268 соответственно).

Авторы расследования проверили, что Атантаев подписан на своих страницах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" на страницы, связанные с армией, вооружением и единоборствами.

Отдельно журналисты нашли иск Атантаева в псковский суд на российское министерство обороны, в котором он ходатайствует признать несовершеннолетнюю дочь его жены "членом семьи военнообязанного". Иск подали для того, чтобы улучшить условия проживания – увеличить жилую площадь.

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В последний раз Атантаев заходил на свою страницу "ВКонтакте" 12 апреля. Авторы расследования позвонили его жене, но она отказалась обсуждать возможное пребывание мужа в Буче и давать его контакты.

Кроме того, она сказала, что фотографии, которые распространили в материале New York Times, "фейковые", потому что, дескать, ее муж там "гладко выбрит", а это якобы противоречит версии о том, что он находился в Буче длительное время.

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Предыстория:

  • Международное новостное агентство Reuters проводило собственное расследование и выяснило, что пытки и убийства гражданского населения в Буче проводили десантники из Пскова и боевики полка "Витязь", который подчиняется Виктору Золотову, бывшему телохранителю российского президента Владимиру Путину.
  • Журналисты британского издания The Guardian установили ранее, что российские оккупанты обстреливали густонаселенные кварталы Бучи боеприпасами времен Первой мировой войны, запрещенными к использованию международными конвенциями.
  • Ранее Офис Генерального прокурора объявил первое подозрение командиру подразделения Росгвардии Сергею Колоцею. Сам подозреваемый возмутился публикацией своих личных данных и подозрением в причастности к массовым казням и пыткам безоружного населения.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что украинское правосудие совместно с международными следователями найдет каждого, кто причастен к преступлениям в Буче, и добавил, что некоторые могут не дожить до суда на поле боя.
  • Путин присвоил в апреле почетное звание "гвардейской" 64-й бригаде из Хабаровска, которую украинская разведка обвиняет в организации массовых расстрелов и пыток мирных жителей Бучи.

Темы: БучаоккупацияКиевская областьРосcия
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