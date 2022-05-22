Росіяни хотіли закидати українців шапками, але загубили і шапки, і техніку, тікаючи від ЗСУ – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда іронічно прокоментував грандіозні плани російських окупантів захопити Україну за кілька днів лише через кількісну перевагу, не думаючи про готовність українців боронити свою батьківщину.

Джерело: виступ президента Дуди на пресконференції в Маріїнському палаці в Києві

Пряма мова Дуди: "Захисники України виявилися значно більш героїчними, ніж світ здатен був уявити, ніж світ взагалі сподівався побачити. Українці мужньо боронять Україну проти величезної армії найбільшої країни світу, яка гадала, що закидає шапками українців своєю кількістю. А виявилось повністю навпаки: росіяни всі свої шапки загубили, тікаючи в поспіху з України, залишаючи свої танки, бронетехніку і запаси, бо боялись, що українці їх розтрощать і знищать.

Хто міг про це подумати й очікувати такого видатного, не простого, не звичайного героїзму! Ну от я скажу – ми знали і очікували, що українці будуть чинити опір. Ми сусіди і знаємо, що українці завжди були незвичайно хоробрим народом, і що Україна вистоїть під ударами агресора.

Пан президент (Зеленський – УП) постійно запевняв мене "Анджей, якщо хтось гадає, що росіянам буде легко захопити Україну, то помиляється. Люди тут готові боротися так, як ніде у світі. Будемо захищати Батьківщину до останнього".

Деталі: Дуда наголошує, що світу треба продовжувати допомагати Україні не лише гуманітарною допомогою, але й зброєю, без упину, бо інакше російська агресія буде загрожувати всьому вільному світові. Він додав, що пришвидшити настання миру в Україні можна лише через цілковиту міжнародну ізоляцію Росії, посилення санкцій проти неї, але точно не через тиск на лідерів України, аби вони погодились на якісь ганебні компроміси з окупантами.

Він розкритикував ті країни-члени Європейського Союзу, які зволікають і перешкодажють запровадженню чергового пакету санкцій проти Росії в царині ембарґо на російські енергоносії.

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Польський президент подякував особисто президенту Володимирові Зеленському і Верховній Раді за можливість виступити в українському парламенті. Для нього це є великою честю стати першим лідером, який виступив у Києві після початку вторгнення Росії 24 лютого.

Лідер Польщі сказав, що для звичайних людей просто неможливо осягнути розумом те, що зараз відбувається в Донецькій і Луганській областях. Сотні українців щодня гинуть, віддаючи життя в обороні незалежності України, і це примушує думати про них постійно.

Дуда сказав, що бачить і дорожить великою вдячністю і прихильністю українців до польського народу й Польщі.

Польський президент розповів, що в перші дні повномасштабної війни Росії проти України він проводив відверті розмови по телефону із Зеленським, обговорюючи стан справ. Він казав, що дуже переживав за Україну й президента Зеленського в ті дні, коли російські окупанти обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію й загрожували бойовими діями на вулицях Києва.

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