Россияне хотели забрасать украинцев шапками, но потеряли и шапки, и технику, убегая от ВСУ – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда иронически прокомментировал грандиозные планы российских оккупантов захватить Украину за несколько дней лишь благодаря своему количественному преимуществу, не догадываясь о готовности украинцев защищать свою родину.

Источник: выступление президента Дуды на пресс-конференции в Мариинском дворце в Киеве

Прямая речь Дуды: "Защитники Украины оказались гораздо более героическими, чем мир способен был представить, чем мир вообще надеялся увидеть. Украинцы мужественно защищают Украину против огромной армии крупнейшей страны мира, которая думала, что забрасает шапками украинцев своим количеством. А оказалось полностью наоборот: россияне все свои шапки потеряли, убегая в спешке из Украины, оставляя свои танки, бронетехнику и запасы, потому что боялись, что украинцы их размозжут и уничтожат.

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Кто мог об этом подумать и ожидать столь выдающегося, не простого, не обычного героизма! Ну вот я скажу – мы знали и ожидали, что украинцы будут сопротивляться. Мы соседи и знаем, что украинцы всегда были необычайно храбрым народом и что Украина выстоит под ударами агрессора.

Господин президент (Зеленский – УП) постоянно уверял меня "Анджей, если кто-то думает, что россиянам будет легко захватить Украину, ошибается. Люди здесь готовы бороться так, как нигде в мире. Будем защищать Родину до последнего".

Детали: Дуда отмечает, что миру нужно продолжать помогать Украине не только гуманитарной помощью, но и оружием, без остановки, иначе российская агрессия будет угрожать всему свободному миру. Он добавил, что ускорить наступление мира в Украине можно только через полную международную изоляцию России, усиления санкций против нее, но точно не через давление на Украину, чтобы она согласилась на какие-то позорные компромиссы с оккупантами.

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Он раскритиковал те страны-члены Европейского Союза, которые затягивают и препятствуют введению очередного пакета санкций против России касательно эмбарго на российские энергоносители.

Польский президент поблагодарил лично президента Владимира Зеленского и Верховную Раду за возможность выступить в украинском парламенте. Для него это большая честь стать первым лидером, который лично выступил в Киеве после начала вторжения России 24 февраля.

Лидер Польши сказал, что для обычных людей просто невозможно постичь умом происходящее в Донецкой и Луганской областях. Сотни украинцев ежедневно погибают, отдавая жизнь за независимость Украины, и это вынуждает думать о них постоянно.

Дуда сказал, что видит и дорожит невыразимой благодарностью и благосклонностью украинцев к польскому народу и Польше.

Польский президент рассказал, что в первые дни полномасштабной войны России против Украины он проводил откровенные разговоры по телефону с Зеленским, обсуждая состояние дел. Он говорил, что очень переживал за Украину и президента Зеленского в те дни, когда российские оккупанты обстреливали Запорожскую атомную электростанцию ​​и угрожали боевыми действиями на улицах Киева.

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