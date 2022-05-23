Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни б'ють ракетами по залізниці на Житомирщині: цієї ночі – в Коростені 

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 10:57

Після ударів по Малину росіяни вдарили ракетами по Коростеню Житомирської області – в ніч на 23 травня одну ракету збили, а інша пошкодила зализничну інфраструктуру.

Джерело: голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко в ефірі єдиного телемарафону

Пряма мова: "У нас вся минула доба неспокійна. Вчора близько 13:40 у станцію Малин у нас відбувся "приліт", де ми маємо принаймні одного загиблого і кількох поранених. Ми маємо значні пошкодження близько 150 житлових будинків, магазинів, постраждала знову школа, незначні пошкодження.

Це повторилося від п'ятниці 20 травня – практично в одне й те саме місце "приліт". Тільки ми почали надавати допомогу людям, відновлювати вікна, дахи, пошкодження такого характеру. 

Близько 2-ї та 4-ї годин ночі відбулися вибухи в місті Коростень. О 4-й – приліт у залізничну інфраструктуру. О 2-й спрацювала ППО – і просто впала болванка в один із жилих масивів, немає значних пошкоджень. Головне, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав".

Деталі: Це уже третій ракетний обстріл Житомирської області за останні три дні.

Бунечко наголосив, що "Житомирщина знову потрапила в фокус уваги ворогів", відбулися обстріли північних районів області  Він закликав не нехтувати сигналами тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Житомирщиназалізницявійна
Головне сьогодні

Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб

Росіяни ввірвалися в дім і розстріляли співробітника Запорізької АЕС – Енергоатом

"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

Starbucks припиняє бізнес у Росії

"Рускій корабль, іді нах#й": прикордонники пояснили, чому тримали ім’я героя в секреті

У топ 100 найвпливовіших людей світу від Time троє українців, серед них – головред "УП"

Усі новини...
Житомирщина
Ніч у регіонах: ракетний удар по Житомирщині, обстріли Миколаєва та Сумщини
У Малині внаслідок ракетного удару загинув залізничник, 4 людей поранені
Житомирщина: завдяки ППО збито 4 російські ракети
Останні новини
20:00
Російський олігарх Авен міг порушити санкції Британії – росЗМІ
19:57
Ворог розгортає ще два дивізіони С-400 в окупованому Криму
19:44
У Кремлі назвали Польщу "шаленою" після розірвання газового контракту
19:29
В Інгушетії підтвердили смерть на війні в Україні племінника заступника Шойгу
19:20
Росіяни використали хімзброю під Гостомелем, були випадки отруєння – легіонер
19:09
фотоПриватБанк попереджає про чергову шахрайську схему під приводом виплат держдопомоги
18:44
Окупанти створили у Херсонській і Запорізькій областях 19 "комендатур" – Генштаб
18:40
П'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами
18:35
Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - ЗМІ
18:32
Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild
Усі новини...