Росіяни б'ють ракетами по залізниці на Житомирщині: цієї ночі – в Коростені 

Після ударів по Малину росіяни вдарили ракетами по Коростеню Житомирської області – в ніч на 23 травня одну ракету збили, а інша пошкодила зализничну інфраструктуру.

Джерело: голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко в ефірі єдиного телемарафону

Пряма мова: "У нас вся минула доба неспокійна. Вчора близько 13:40 у станцію Малин у нас відбувся "приліт", де ми маємо принаймні одного загиблого і кількох поранених. Ми маємо значні пошкодження близько 150 житлових будинків, магазинів, постраждала знову школа, незначні пошкодження.

Це повторилося від п'ятниці 20 травня – практично в одне й те саме місце "приліт". Тільки ми почали надавати допомогу людям, відновлювати вікна, дахи, пошкодження такого характеру.

Близько 2-ї та 4-ї годин ночі відбулися вибухи в місті Коростень. О 4-й – приліт у залізничну інфраструктуру. О 2-й спрацювала ППО – і просто впала болванка в один із жилих масивів, немає значних пошкоджень. Головне, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав".

Деталі: Це уже третій ракетний обстріл Житомирської області за останні три дні.

Бунечко наголосив, що "Житомирщина знову потрапила в фокус уваги ворогів", відбулися обстріли північних районів області Він закликав не нехтувати сигналами тривоги.

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