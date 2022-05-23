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Россияне бьют ракетами по железной дороге на Житомирщине: этой ночью – в Коростене

Елена РощинаПонедельник, 23 мая 2022, 10:57

После ударов по Малину россияне ударили ракетами по Коростеню Житомирской области – в ночь на 23 мая одна ракета была сбита, а другая повредила железнодорожную инфраструктуру.

Источник: глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в эфире единого телемарафона

Прямая речь: "У нас все минувшие сутки были неспокойными. Вчера около 13:40 у станцию ​​Малин у нас случился "прилет", где мы имеем по крайней мере одного погибшего и нескольких раненых. У нас есть значительные повреждения около 150 жилых домов, магазинов, снова пострадала школа, незначительные повреждения

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Это повторилось с пятницы 20 мая – практически в одно и то же место "прилет". Только мы начали оказывать помощь людям, восстанавливать окна, крыши, повреждения такого характера.

Около 2-х и 4-х часов ночи произошли взрывы в городе Коростень. В 4 – прилет в железнодорожную инфраструктуру. В 2 сработала ПВО – и просто упала болванка в один из жилых массивов, нет значительных повреждений. Главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал".

Детали: Это уже третий ракетный обстрел Житомирской области за последние три дня.

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Бунечко подчеркнул, что "Житомирщина снова попала в фокус внимания врагов", произошли обстрелы северных районов области. Он призвал не пренебрегать сигналами тревоги.

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Темы: Житомирская областьжелезная дорогавойна
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