Россияне бьют ракетами по железной дороге на Житомирщине: этой ночью – в Коростене
После ударов по Малину россияне ударили ракетами по Коростеню Житомирской области – в ночь на 23 мая одна ракета была сбита, а другая повредила железнодорожную инфраструктуру.
Источник: глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в эфире единого телемарафона
Прямая речь: "У нас все минувшие сутки были неспокойными. Вчера около 13:40 у станцию Малин у нас случился "прилет", где мы имеем по крайней мере одного погибшего и нескольких раненых. У нас есть значительные повреждения около 150 жилых домов, магазинов, снова пострадала школа, незначительные повреждения
Это повторилось с пятницы 20 мая – практически в одно и то же место "прилет". Только мы начали оказывать помощь людям, восстанавливать окна, крыши, повреждения такого характера.
Около 2-х и 4-х часов ночи произошли взрывы в городе Коростень. В 4 – прилет в железнодорожную инфраструктуру. В 2 сработала ПВО – и просто упала болванка в один из жилых массивов, нет значительных повреждений. Главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал".
Детали: Это уже третий ракетный обстрел Житомирской области за последние три дня.
Бунечко подчеркнул, что "Житомирщина снова попала в фокус внимания врагов", произошли обстрелы северных районов области. Он призвал не пренебрегать сигналами тревоги.
Предыстория:
- 20 мая в результате ракетного удара по городу Малин был поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.
- 22 мая в Малине система противовоздушной обороны уничтожила четыре крылатых ракеты россиян, но город все же подвергся ракетному удару. Погиб работник "Укрзализныци", еще трое работников "Укрзалізниці" и один житель Малина получили ранения.
- В ночь на 23 мая российские войска нанесли новый ракетный удар по Житомирской области – сообщалось, что ракета повредила промышленный объект, обломки другой ракеты повредили три дома в Коростене.