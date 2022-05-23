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Вибух в Енергодарі: Орлов розповів подробиці і наслідки для псевдомера

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 15:05
Вибух в Енергодарі: Орлов розповів подробиці і наслідки для псевдомера
Ставленик окупантів Андрій Шевчик, скриншот

Після вибуху в окупованому Енергодарі у ставленика окупантів Андрія Шевчика була зламана ключиця, заявив законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Джерело: Дмитро Орлов в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Орлов розповів про вибух, який стався у місті Енергодар Запорізької області у неділю 22 травня: у під’їзді житлового будинку були пошкоджені вікна, двері, під’їзд. 

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Внаслідок вибуху постраждав так званий "мер" Андрій Шевчик та двоє його охоронців.

Пряма мова Орлова: "Всі потерпілі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових. 

Після огляду у постраждалих були численні опіки, були пошкодження уламками вибухового пристрою м’яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці. 

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Медики або відмовились надавати допомогу, або окупанти вирішили не довіряти медикам Енергодару – і повезли (постраждалих – ред.) в напрямку Мелітополя. Де зараз постраждалі та (який – ред.) їхній стан здоров’я, наразі невідомо".

Деталі: Орлов припустив, що в Енергодарі Шевчика, ймовірно, замінить Руслан Кірпічов.

"Він не місцевий, тому про нього інформації досить мало у місцевих мешканців. Відомо, що останній місяць він був таким "смотрящим" за містом. У кращих традиціях Радянського союзу, коли є фейковий керівник і є людина, яка вирішує всі питання", – сказав мер.

"Така ситуація є наразі. Чи буде саме він показувати себе на першому плані, чи знайдуть нового колаборанта, гауляйтера, не відомо", – додав Орлов.

У будинку, де стався вибух, мешкає матір Шевчика.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху, як і те, чи був це умисний акт.Повідомляється, що міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій. Мирні жителі не постраждали. 

Передісторія:

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупаціявибух
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