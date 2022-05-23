Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух в Енергодарі: Орлов розповів подробиці і наслідки для псевдомера

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 15:05
Ставленик окупантів Андрій Шевчик, скриншот

Після вибуху в окупованому Енергодарі у ставленика окупантів Андрія Шевчика була зламана ключиця, заявив законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Джерело: Дмитро Орлов в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Орлов розповів про вибух, який стався у місті Енергодар Запорізької області у неділю 22 травня: у під’їзді житлового будинку були пошкоджені вікна, двері, під’їзд. 

Внаслідок вибуху постраждав так званий "мер" Андрій Шевчик та двоє його охоронців.

Пряма мова Орлова: "Всі потерпілі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових. 

Після огляду у постраждалих були численні опіки, були пошкодження уламками вибухового пристрою м’яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці. 

Медики або відмовились надавати допомогу, або окупанти вирішили не довіряти медикам Енергодару – і повезли (постраждалих – ред.) в напрямку Мелітополя. Де зараз постраждалі та (який – ред.) їхній стан здоров’я, наразі невідомо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Орлов припустив, що в Енергодарі Шевчика, ймовірно, замінить Руслан Кірпічов.

"Він не місцевий, тому про нього інформації досить мало у місцевих мешканців. Відомо, що останній місяць він був таким "смотрящим" за містом. У кращих традиціях Радянського союзу, коли є фейковий керівник і є людина, яка вирішує всі питання", – сказав мер.

"Така ситуація є наразі. Чи буде саме він показувати себе на першому плані, чи знайдуть нового колаборанта, гауляйтера, не відомо", – додав Орлов.

У будинку, де стався вибух, мешкає матір Шевчика.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху, як і те, чи був це умисний акт.Повідомляється, що міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій. Мирні жителі не постраждали. 

Передісторія:

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупаціявибух
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі

Лавров звинуватив Захід в невченості і нерозумінні Росії

Найближчі тижні будуть складними – президент

Зеленський сказав, якою ціною можна зараз відновити контроль над Кримом

20 країн оголосили про нову безпекову допомогу Україні - глава Пентагону

Чехія передала Україні гелікоптери, танки і ракетні системи, Італія та Греція - артилерію

Усі новини...
Енергодар
В Енергодарі намагаються звільнити з полону начальника рятувальників, просять утриматися від протестів
В Енергодарі рятувальники протестували через викрадення їхнього начальника, їх розігнали
Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"
Останні новини
07:54
МЗС Франції: ініціатива Макрона не є замінником вступу України в ЄС
07:33
Байден: війна в Україні є глобальною проблемою
07:20
Росіяни поставили "Іскандери" в Білорусі за 50 км від кордону України – Генштаб ЗСУ
06:41
Зведення Генштабу: Росіяни готуються поновити наступ на Запоріжжі
05:53
МВФ: Війна РФ проти України затьмарила перспективи глобальної економіки
05:01
Ставленик Кремля проситиме РФ розмістити на Херсонщині російську військову базу
04:25
Окупанти вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя — ОВА
04:05
Британія шукає альтернативу GPS через ризики дій РФ
03:25
ОК "Південь": Росіяни спрямували цивільні авто по мінах, а тих, хто вижив — розстріляли
02:42
ISW: Росіяни мали незначний успіх біля Сєвєродонецька, але вони навряд чи зможуть взяти Бахмут
Усі новини...