Взрыв в Энергодаре: Орлов рассказал подробности и последствия для псевдомэра
После взрыва в оккупированном Энергодаре у ставленника оккупантов Андрея Шевчика была сломана ключица, заявил законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Источник: Дмитрий Орлов в эфире "Радио Свобода"
Детали: Орлов рассказал о взрыве, который произошел в городе Энергодар Запорожской области в воскресенье 22 мая: в подъезде жилого дома были повреждены окна, двери, подъезд.
В результате взрыва пострадал так называемый "мэр" Андрей Шевчик и двое его охранников.
Прямая речь Орлова: "Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных.
После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы.
Медики либо отказались оказывать помощь, либо оккупанты решили не доверять медикам Энергодара – и увезли (пострадавших – ред.) в направлении Мелитополя. Где сейчас пострадавшие и (каково – ред.) их состояние здоровья пока неизвестно".
Детали: Орлов предположил, что в Энергодаре Шевчика, вероятно, заменит Руслан Кирпичев.
"Он не местный, потому о нем информации достаточно мало у местных жителей. Известно, что в последний месяц он был таким "смотрящим" за городом. В лучших традициях Советского союза, когда есть фейковый руководитель и есть человек, решающий все вопросы", – сказал мэр.
"Такова ситуация сейчас. Будет ли именно он показывать себя на первом плане, найдут ли нового коллаборанта, гауляйтера, неизвестно", – добавил Орлов.
В доме, где произошел взрыв, проживает мать Шевчика.
Пока неизвестно, что стало причиной взрыва, как и то, был ли это умышленный акт. Сообщается, что могло сработать самодельное взрывное устройство. Мирные жители не пострадали.
Предыстория:
- Андрей Шевчик – бывший депутат горсовета Энергодара от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Российские оккупационные силы поставили его руководителем Энергодара после оккупации города.
- Утром 22 мая неизвестные взорвали дверь подъезда, где находился ставленник оккупантов, так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик. Российские СМИ сообщали, что Шевчик якобы получил легкие ранения.