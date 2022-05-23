Взрыв в Энергодаре: Орлов рассказал подробности и последствия для псевдомэра

После взрыва в оккупированном Энергодаре у ставленника оккупантов Андрея Шевчика была сломана ключица, заявил законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Источник: Дмитрий Орлов в эфире "Радио Свобода"

Детали: Орлов рассказал о взрыве, который произошел в городе Энергодар Запорожской области в воскресенье 22 мая: в подъезде жилого дома были повреждены окна, двери, подъезд.

В результате взрыва пострадал так называемый "мэр" Андрей Шевчик и двое его охранников.

Прямая речь Орлова: "Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных.

После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы.

Медики либо отказались оказывать помощь, либо оккупанты решили не доверять медикам Энергодара – и увезли (пострадавших – ред.) в направлении Мелитополя. Где сейчас пострадавшие и (каково – ред.) их состояние здоровья пока неизвестно".

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Детали: Орлов предположил, что в Энергодаре Шевчика, вероятно, заменит Руслан Кирпичев.

"Он не местный, потому о нем информации достаточно мало у местных жителей. Известно, что в последний месяц он был таким "смотрящим" за городом. В лучших традициях Советского союза, когда есть фейковый руководитель и есть человек, решающий все вопросы", – сказал мэр.

"Такова ситуация сейчас. Будет ли именно он показывать себя на первом плане, найдут ли нового коллаборанта, гауляйтера, неизвестно", – добавил Орлов.

В доме, где произошел взрыв, проживает мать Шевчика.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва, как и то, был ли это умышленный акт. Сообщается, что могло сработать самодельное взрывное устройство. Мирные жители не пострадали.

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