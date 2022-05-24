"Жить в единой большой стране": як флагман ЧФ РФ зманював захисників Зміїного
Українські прикордонники оприлюднили аудіо обіцянок "нормального життя", якими російські загарбники на крейсері "Москва" спокушали захисників острова Зміїний перед його захопленням.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Окупанти з палуби тоді ще цілого крейсера "Москва" пропонували прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири, неймовірні зарплати та пенсії….
А в результаті пішли в уже відомому напрямку. Та й дісталися місця призначення доволі феєрично!".
Деталі: На аудіозаписі, який, як повідомлялось, зробили прикордонники в Одеській області, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова, зафіксовані обіцянки "номального життя" до того, як пролунали погрози.
Нагадаємо: 13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула при буксируванні до Севастополя в умовах шторму.
Передісторія:
- 24 лютого 2022 року до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Загрози надходили з двох кораблів, зокрема - від флагмана ЧФ РФ "Москва". Відповідь українських воїнів вже стала крилатою фразою: "Рускій воєнний корабль, іді нах..й!".
- Окупанти вели вогонь по острову Зміїний зі ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
- Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.
- Захисники Зміїного опинилися у російському полоні.
- 23 травня начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький повідомив, що автора знаменитої фрази, прикордонника, чиє ім'я поки не розкривається, вдалося витягти з російського полону.