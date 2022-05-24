"Жить в единой большой стране": як флагман ЧФ РФ зманював захисників Зміїного

Українські прикордонники оприлюднили аудіо обіцянок "нормального життя", якими російські загарбники на крейсері "Москва" спокушали захисників острова Зміїний перед його захопленням.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Окупанти з палуби тоді ще цілого крейсера "Москва" пропонували прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири, неймовірні зарплати та пенсії….

А в результаті пішли в уже відомому напрямку. Та й дісталися місця призначення доволі феєрично!".

Деталі: На аудіозаписі, який, як повідомлялось, зробили прикордонники в Одеській області, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова, зафіксовані обіцянки "номального життя" до того, як пролунали погрози.

Нагадаємо: 13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".

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14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула при буксируванні до Севастополя в умовах шторму.

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