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"Жить в единой большой стране": как флагман ЧФ РФ сманивал защитников Змеиного

Валентина РоманенкоВторник, 24 мая 2022, 15:33

Украинские пограничники обнародовали аудио обещаний "нормальной жизни", которыми российские захватчики на крейсере "Москва" соблазняли защитников острова Змеиный перед его захватом.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Оккупанты с палубы тогда еще целого крейсера "Москва" предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры, невероятные зарплаты и пенсии…

А в результате ушли в уже известном направлении. Да и добрались до места назначения довольно феерично!".

Детали: На аудиозаписи, которую, как сообщалось, сделали пограничники в Одесской области, находившиеся в 50 километрах от защитников острова, зафиксированы обещания "номальной жизни" до того, как начали звучать угрозы.

Напомним: 13 апреля вчтало известно, что ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва". 

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14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.

Предыстория: 

  • 24 февраля 2022 года к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Угрозы исходили от двух кораблей, в частности - с флагмана ЧФ РФ "Москва". Ответ украинских воинов уже стал крылатой фразой: "Русский военный корабль, иди нах..й!".
  • Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, потом применили боевую авиацию.
  • Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.
  • Защитники Змеиного оказались в российском плену.
  • 23 мая начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий сообщил, что автора знаменитой фразы, пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось извлечь из российского плена.

Темы: Пограничная службавойна
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