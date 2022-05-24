"Жить в единой большой стране": как флагман ЧФ РФ сманивал защитников Змеиного
Украинские пограничники обнародовали аудио обещаний "нормальной жизни", которыми российские захватчики на крейсере "Москва" соблазняли защитников острова Змеиный перед его захватом.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Оккупанты с палубы тогда еще целого крейсера "Москва" предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры, невероятные зарплаты и пенсии…
А в результате ушли в уже известном направлении. Да и добрались до места назначения довольно феерично!".
Детали: На аудиозаписи, которую, как сообщалось, сделали пограничники в Одесской области, находившиеся в 50 километрах от защитников острова, зафиксированы обещания "номальной жизни" до того, как начали звучать угрозы.
Напомним: 13 апреля вчтало известно, что ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
Предыстория:
- 24 февраля 2022 года к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Угрозы исходили от двух кораблей, в частности - с флагмана ЧФ РФ "Москва". Ответ украинских воинов уже стал крылатой фразой: "Русский военный корабль, иди нах..й!".
- Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, потом применили боевую авиацию.
- Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.
- Защитники Змеиного оказались в российском плену.
- 23 мая начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий сообщил, что автора знаменитой фразы, пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось извлечь из российского плена.