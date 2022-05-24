"Жить в единой большой стране": как флагман ЧФ РФ сманивал защитников Змеиного

Украинские пограничники обнародовали аудио обещаний "нормальной жизни", которыми российские захватчики на крейсере "Москва" соблазняли защитников острова Змеиный перед его захватом.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Оккупанты с палубы тогда еще целого крейсера "Москва" предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры, невероятные зарплаты и пенсии…

А в результате ушли в уже известном направлении. Да и добрались до места назначения довольно феерично!".

Детали: На аудиозаписи, которую, как сообщалось, сделали пограничники в Одесской области, находившиеся в 50 километрах от защитников острова, зафиксированы обещания "номальной жизни" до того, как начали звучать угрозы.

Напомним: 13 апреля вчтало известно, что ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".

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14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.

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