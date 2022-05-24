Запорізька область: до квартири мера Енергодара вломилися окупанти
Вівторок, 24 травня 2022, 19:26
Російські окупанти в Енергодарі Запорізької області увірвалися в квартиру законно обраного мера міста Дмитра Орлова, який після окупації Енергодара переїхав до Запоріжжя.
Джерело: Орлов у Telegram
Дослівно: "Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів та одна жінка. Скоріш за все, кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості", знаючи, що власників вже давно там немає.
Для того, щоб потрапити до мене додому, вони спочатку пошкодили вхідні двері в під’їзд, а потім двері самої квартири".
Деталі: Орлов додав, що квартиру окупанти опечатали.
"Не здивуюся, якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат джавелін або гранотомет"", - зазначив мер.
Передісторія:
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- Енергодар перебуває під окупацією російських військ.
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