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Запорізька область: до квартири мера Енергодара вломилися окупанти

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 19:26
фото з Telegram Орлова

Російські окупанти в Енергодарі Запорізької області увірвалися в квартиру законно обраного мера міста Дмитра Орлова, який після окупації Енергодара переїхав до Запоріжжя.

Джерело: Орлов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів та одна жінка. Скоріш за все, кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості", знаючи, що власників вже давно там немає.

Для того, щоб потрапити до мене додому, вони спочатку пошкодили вхідні двері в під’їзд, а потім двері самої квартири".

Деталі: Орлов додав, що квартиру окупанти опечатали.

 
фото з Telegram Орлова

"Не здивуюся, якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат джавелін або гранотомет"", - зазначив мер.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Енергодар перебуває під окупацією російських військ. 
  • Наприкінці березня депутат міської ради Енергодара від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.
  • У березні більша частина депутатів міськради склали мандати, аби їх не використали окупанти для ухвалення неправомірних рішень проти суверенітету й територіальної цілісності України.
  • Посадовці міськради Енергодара наприкінці квітня виїхали до Запоріжжя.

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупація
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