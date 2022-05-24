Запорізька область: до квартири мера Енергодара вломилися окупанти

Російські окупанти в Енергодарі Запорізької області увірвалися в квартиру законно обраного мера міста Дмитра Орлова, який після окупації Енергодара переїхав до Запоріжжя.

Джерело: Орлов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів та одна жінка. Скоріш за все, кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості", знаючи, що власників вже давно там немає.

Для того, щоб потрапити до мене додому, вони спочатку пошкодили вхідні двері в під’їзд, а потім двері самої квартири".

Деталі: Орлов додав, що квартиру окупанти опечатали.

фото з Telegram Орлова

"Не здивуюся, якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат джавелін або гранотомет"", - зазначив мер.

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