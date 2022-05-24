Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запорізька область: до квартири мера Енергодара вломилися окупанти

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 19:26
Запорізька область: до квартири мера Енергодара вломилися окупанти
фото з Telegram Орлова

Російські окупанти в Енергодарі Запорізької області увірвалися в квартиру законно обраного мера міста Дмитра Орлова, який після окупації Енергодара переїхав до Запоріжжя.

Джерело: Орлов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів та одна жінка. Скоріш за все, кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості", знаючи, що власників вже давно там немає.

Реклама:

Для того, щоб потрапити до мене додому, вони спочатку пошкодили вхідні двері в під’їзд, а потім двері самої квартири".

Деталі: Орлов додав, що квартиру окупанти опечатали.

 
фото з Telegram Орлова

"Не здивуюся, якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат джавелін або гранотомет"", - зазначив мер.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Енергодар перебуває під окупацією російських військ. 
  • Наприкінці березня депутат міської ради Енергодара від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.
  • У березні більша частина депутатів міськради склали мандати, аби їх не використали окупанти для ухвалення неправомірних рішень проти суверенітету й територіальної цілісності України.
  • Посадовці міськради Енергодара наприкінці квітня виїхали до Запоріжжя.

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Енергодар
У штабі ОМОНу в окупованому Енергодарі прогримів вибух: залетів український дрон 
На нараду окупантів в Енергодарі "залетів" дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка
Персонал ЗАЕС пручається вимозі окупантів запустити блок №4 - "Енергоатом"
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: