Запорожская область: в квартиру мэра Энергодара вломились оккупанты

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру законно избранного мэра города Дмитрия Орлова, который после оккупации Энергодара переехал в Запорожье.

Источник: Орлов в Telegram

Дословно: "Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего, корреспондент пропагандистского канала. Пришли в гости, зная, что владельцев уже давно там нет.

Для того, чтобы попасть ко мне домой, они сначала повредили входную дверь в подъезд, а потом дверь самой квартиры".

Детали: Орлов добавил, что квартиру оккупанты опечатали.

фото из Telegram Орлова

"Не удивлюсь, если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранотомет"", - отметил мэр.

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