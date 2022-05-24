Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запорожская область: в квартиру мэра Энергодара вломились оккупанты

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 19:26
Запорожская область: в квартиру мэра Энергодара вломились оккупанты
фото из Telegram Орлова

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру законно избранного мэра города Дмитрия Орлова, который после оккупации Энергодара переехал в Запорожье.

Источник: Орлов в Telegram

Дословно: "Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего, корреспондент пропагандистского канала. Пришли в гости, зная, что владельцев уже давно там нет.

Реклама:

Для того, чтобы попасть ко мне домой, они сначала повредили входную дверь в подъезд, а потом дверь самой квартиры".

Детали: Орлов добавил, что квартиру оккупанты опечатали.

 
фото из Telegram Орлова

"Не удивлюсь, если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранотомет"", - отметил мэр.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Энергодар оккупирован российскими войсками. 
  • В марте большинство депутатов горсовета сложили мандаты, чтобы их не могли использовать российские захватчики для принятия неправомерных решений против суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.
  • Чиновники горсовета Энергодара в конце апреля выехали в Запорожье.

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: