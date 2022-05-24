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Запорожская область: в квартиру мэра Энергодара вломились оккупанты

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 19:26
фото из Telegram Орлова

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру законно избранного мэра города Дмитрия Орлова, который после оккупации Энергодара переехал в Запорожье.

Источник: Орлов в Telegram

Дословно: "Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего, корреспондент пропагандистского канала. Пришли в гости, зная, что владельцев уже давно там нет.

Для того, чтобы попасть ко мне домой, они сначала повредили входную дверь в подъезд, а потом дверь самой квартиры".

Детали: Орлов добавил, что квартиру оккупанты опечатали.

 
фото из Telegram Орлова

"Не удивлюсь, если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранотомет"", - отметил мэр.

Предыстория:

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  • Энергодар оккупирован российскими войсками. 
  • В марте большинство депутатов горсовета сложили мандаты, чтобы их не могли использовать российские захватчики для принятия неправомерных решений против суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.
  • Чиновники горсовета Энергодара в конце апреля выехали в Запорожье.

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьоккупация
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