Запорожская область: в квартиру мэра Энергодара вломились оккупанты
Вторник, 24 мая 2022, 19:26
Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру законно избранного мэра города Дмитрия Орлова, который после оккупации Энергодара переехал в Запорожье.
Источник: Орлов в Telegram
Дословно: "Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего, корреспондент пропагандистского канала. Пришли в гости, зная, что владельцев уже давно там нет.
Для того, чтобы попасть ко мне домой, они сначала повредили входную дверь в подъезд, а потом дверь самой квартиры".
Детали: Орлов добавил, что квартиру оккупанты опечатали.
"Не удивлюсь, если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранотомет"", - отметил мэр.
Предыстория:
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